El Templo Masónico, camino del juzgado

“Lamentablemente, en mi opinión, la rehabilitación del Templo Masónico, no saldrá ya en este madato”. Quien así se expresa es el concejal socialista, Florentino Guzmán Plasencia, uno de los impulsores de la recuperación de tan excepcional edificio, único en España y Europa, pero cuya rehabilitación se eterniza en el tiempo y, según apuntan todos los indicios, va camino del juzgado. Y es que, tal y como ya se había avanzado, algunos de los aspirantes a redactar el proyecto de rehabilitación que concurrieron en el concurso que fue anulado el año pasado, han impugnado formalmente la decisión a través de un recurso especial de contratación. Esta figura, según la Ley de Contratos del Sector público, es el paso previo a la presentación de un recurso contencioso administrativo en el juzgado. Mientras este recurso no se solucione, no se podrá volver a licitar otro concurso, ya sea con pliegos nuevos o con la modificación de los existentes. Además, nada garantiza que la respuesta que de el Ayuntamiento sea suficiente para retomar el concurso y no se acabe finalmente en el juzgado. A esto hay que añadir la petición de indemnizaciones que los participantes en la licitación ahora anulada pudieran solicitar. Urbanismo anuló la licitación por discrepancias entre la mesa de contratación y la de expertos.

Según detalla el edil socialista, “se está a la espera de que desde Urbanismo se redacte un informe jurídico para resolver las alegaciones y ver qué pasa. Si hay que sacar un concurso nuevo o cambiarlo y a esto se suma que hay que resolver la impugnación de uno de los proyectos”. Esto es lo que lleva a Plasencia a ser poco optimista con la recuperación del edificio.

El edil además expresa su temor a que el convenio firmado con el Cabildo de Tenerife para la rehabiltiacion de patrimonio histórico en la ciudad, se pueda ver afectado por la tardanza en ejecutar los concursos. Sin embargo, desde el Cabildo de Tenerife, la consejera insular de Patrimonio Histórico descarta esta posibilidad. “Hemos firmado los convenios con un plazo amplio de ejecución, de cuatro años, así que confiamos en que sea tiempo más que suficiente para desbloquear la situación del Templo Masónico”. La consjera se muestra más optimista que su compañero de partido al asegurar que “este año se tiene que desbloquear”.

Mientras tanto el edificio ha pasado a ser competencia del área de Hacienda y Patrimonio Municipal, que debe esperar a la resolución de los recursos para sacar una nueva licitación que adjudique la redacción del proyecto rehabilitador. Cuando eso ocurra, se podrá dar el siguiente paso que no es otro que adjudicar las obras de intervención cuyo objetivo, tal y como se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, es convertir al Templo Masónico en el museo de la masonería española.