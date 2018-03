El Tenerife, disparado hacia el play-off

El CD Tenerife confirmó que atraviesa su mejor momento de la temporada derrotando a un Oviedo que nada pudo hacer ante el empuje de los locales. Longo hizo su trabajo abriendo la lata y Mula remató la faena con dos goles que permiten al conjunto insular quedarse a tres puntos del play-off, a falta de lo que pase con el resto de resultados

La aportación más destacada al once inicial fue la entrada de Suso Santana, sustituto del lesionado Juan Villar, y de Samuele Camille, una vez recuperado el parisino de su lesión.

Salvo un disparo de falta de Saúl Berjón en el minuto 2, que puso en aprietos a Dani, el choque comenzó con un ritmo muy lento. Los dos contendientes se pasaron 15 minutos aletargados, estudiando por donde meterle mano al rival.

Pero apareció el de siempre, Longo, para meterle una marcha más al partido. Al delantero italiano solo le hace falta un centro medianamente en condiciones para fabricarse una ocasión de gol. Y así hizo en el minuto 18, cuando un centro llovido al área, lo controló con el pecho para orientarlo a su pierna izquierda. Con esa misma disparó un misil que entró pegado al palo derecho de la portería de Herrero. Golazo del transalpino, que aporta algo interesante en cada balón que toca.

El 1-0 activó a la escuadra de Etxeberria, que empezó a funcionar de manera colectiva a las mil maravillas. La defensa no dejó ni una fisura por la que pudieran colarse Ñíguez, Berjón o Toché. Con un inconmensurable Milla (innumerables los balones que recuperó en el medio), y un Alberto trabajador e incansable, el centro del campo tuvo color blanquiazul. Y arriba, Longo. Con el punta cedido por el Inter, sobran las palabras y se quedan cortos los halagos.

La afición empezó a divertirse y a creer. El grito de “Sí se puede” inundó las gradas del Heliodoro.

Mula se sumó a la fiesta poco antes del descanso. El jugador cedido aprovechó un momento de duda para clavarle el 2-0 al meta ovetense. Su gol viene precedido por una falta no pitada sobre Longo. La pelota quedó suelta y los jugadores parados pensando que el colegiado iba a pitar la falta. Pero no fue así y Mula aprovechó ese momento de indecisión para marcar otro golazo espectacular. Poco más pasó en un primer acto que fue de dominio local.

En la segunda parte el Tenerife siguió llevando la manija del equipo y disfrutó de ocasiones de gol claras para ampliar su ventaja.

Mientras el Tenerife se dedicaba a perdonar una y otra vez, el Oviedo, que no había incordiado a Dani Hernández prácticamente en toda la noche, se metió en el partido en el minuto 63. Jugada a balón parado que remata Forlín de cabeza y Dani no hizo nada para evitarlo. El 2-1 despertó al cuadro asturiano, que no había hecho nada para merecerlo.

A los blanquiazules se le puso cuesta arriba el encuentro. El Oviedo creció y comenzó a llegar con peligro a la portería defendida por el hispanovenezolano.

Sin embargo, un magnífico contragolpe de los blanquiazules impidió cualquier tipo de reacción carbayona. Recuperó en el medio Aitor, corrió con la pelota Acosta, quien apreció la llegada de Mula desmarcado. Para él fue la pelota y su definición fue magistral. Con un suave toque, levantó el balón por encima del portero. La vaselina se coló con algo de intriga.

De aquí a la conclusión del encuentro muy poco que añadir, puesto que ante la recreación blanquiazul pocas objeciones pusieron los asturianos, resignados ya prácticamente a la contundencia del adverso marcador y de la supremacía de su contrincante.

Ficha técnica

CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille, Alberto, Luis Milla; Suso (Aitor Sanz, min. 64), Acosta (Raúl Cámara, min. 78), Mula (Juan Carlos, min. 85); y Longo. Entrenador: Joseba Etxeberría

Real Oviedo: Herrero; Christian, Héctor Verdés, Carlos Hernández; Mossa (Fabbrini, min. 46); David Rocha, Forlín, Johannesson (Viti, min. 59); Saúl Berjón (Yeboah, min. 81), Aarón Ñiguez; y Toché. Entrenador: Juanjo Carretero (Segundo entrenador)

Goles: 1-0, min. 18: Longo. 2-0, min. 38: Mula. 2-1, min. 63: Forlín. 3-1, min. 71: Mula.

Árbitro: Rubén Eiriz Mata (Comité Gallego). Amonestó a los jugadores locales Mula y Alberto, y a los visitantes Toché, Johannesson y Forlín.

Incidencias: encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de la capital tinerfeña, ante 14.600 espectadores. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Miguelina Martín Olivera, abonada más antigua del CD Tenerife, realizó el saque de honor.