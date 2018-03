Twitter arde al saber quién representará al arbitraje español en el Mundial de Rusia

El Comité de Árbitros de la FIFA ha seleccionado al colegiado español Antonio Miguel Mateu Lahoz y a los asistentes Pau Cebrián Devis y Roberto Díaz Pérez para acudir al Mundial de Rusia, de acuerdo a la lista oficial anunciada este jueves.

Según detalló a través de un comunicado, la FIFA ha seleccionado a un total de 36 árbitros y 63 asistentes procedentes de 46 países diferentes para impartir justicia durante el Mundial. A lo largo del torneo, los árbitros desempeñarán varias funciones: árbitro, árbitro asistente, cuarto árbitro, árbitro asistente de reserva y árbitro asistente de vídeo.

“La selección de la lista definitiva de colegiados se basó en la personalidad y las cualidades de cada árbitro, en su nivel de conocimientos de fútbol y su capacidad para leer los partidos y entender las distintas tácticas desplegadas por los equipos”, explicó el organismo.

Desde este momento y hasta el comienzo del Mundial en junio, la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA realizará un seguimiento individualizado y asistirá a los árbitros, árbitros asistentes y árbitros asistentes de vídeo para que cuenten con una preparación óptima.

Nada más publicarse la lista de nombres, la red ha comenzado a arder, especialmente Twitter, donde Mateu Lahoz se ha hecho rápidamente trending topic nacional.

No English refs in Russia but Cuneyt Cakir and Mateu Lahoz made it pic.twitter.com/eBKulWizmQ

