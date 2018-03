United y Sevilla buscan los cuartos en Old Trafford

Mañana, el Sevilla FC tiene la cita más importante del año. Y no por jugar en Old Trafford o hacerlo ante el Manchester United de Mourinho, sino por corresponder dicho partido a los octavos de final de la Uefa Champions League, como lo fuera el año pasado el encuentro frente alLeicerer. O lo que es lo mismo, tener la validez de un billete directo a los cuartos de final de la máxima competición a nivel de clubes, escalón que el club no alcanza desde 1958.

El escollo no será fácil de superar, ni liviano, ni tan siquiera breve. Noventa minutos, con opción a prórroga, contra el segundo clasificado de la Premier League en su estadio.

Se puede esperar de todo viendo lo insostenible a la vez que impredecible que es este Sevilla, capaz de proponer y generar ocasiones para ir goleando e incapaz de concretar y ser lo suficientemente determinante en ambas áreas. La fortuna, siempre presente en este deporte, se hace más imprescindible que nunca para tener esa pizca de azar a tu favor que decanta partidos. Por ello, all in, y a demostrar de lo que somos capaces.

Como ha dicho José Castro, presidente del Sevilla, refiriéndose al equipo en la previa del partido, “nos falta colmillo”. La actuación de Muriel y el resto del ataque, desacertados en anteriores partidos, será clave para el devenir de la eliminatoria, pues será fácil ver al Manchester marcar atendiendo a su portentosa producción ofensiva. Ahí, en la propia defensa, está la otra clave y mayor déficit del Sevilla, que subsiste falto de un sistema defensivo acorde a los objetivos del club.

El rival, sin desprender las mejores sensaciones mediante su juego, gana los partidos por el empuje y la calidad de sus jugadores. Llevan sin perder un mes y han encadenado tres victorias en Premier, la última de infarto sobre el Crystal Palace, una en FA Cup y el empate en el Sánchez-Pizjuán. El último encuentro fue decidido por un doblete de Rashford, de apenas 20 años, contra el Liverpool en casa. El segundo clasificado de la ya resuelta liga inglesa no ha alcanzado su máximo rendimiento ni mucho menos, y eso lo sabe José Mourinho, su entrenador, que gestionará sus recursos para sacar el rendimiento oportuno. The special one es top en este tipo de eliminatorias y no regalará nada a los andaluces.

Respecto a las bajas, Mourinho no podrá contar con Ibrahimovic, Blind, Jones y Pogba. Mientras que Herrera, Martial y Rojo son dudas para el partido. Mientras tanto, Montella ha llevado a todos sus jugadores a la expedición a falta Navas y Corchia, lesionados.

FICHA TÉCNICA

POSIBLES ALINEACIONES

MANCHESTER UNITED: De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Young; Mata, Matic, McTominay, Rashford; Lukaku, Alexis.

SEVILLA FC: Rico; Escudero, Mercado, Lenglet, Arana; Banega, N’zonzi; Sarabia, Vázquez, Correa; Muriel.

ÁRBITRO: Danny Makkelie (HOL).

ESTADIO: Old Trafford.

HORA: 19.45/Antena 3.

El encuentro de ida acabó con empate sin goles (0-0) pero no dejó indiferente a nadie.

La Roma se conjura para romper su ‘maleficio’ europeo

La Roma necesita una remontada este martes (19.45 horas/beIN Sports) para romper el ‘maleficio’ europeo que le persigue durante la última década y lograr su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones en el Estadio Olímpico, donde recibirá a un Shakhtar Donetsk que llega alentado por su victoria de la ida (2-1).

El equipo romano superó los octavos de final en sus dos primeras apariciones en esta ronda de la máxima competición europea, pero desde entonces encadena tres eliminaciones ante el Arsenal (2009), el propio Shakhtar (2011) y el Real Madrid (2016), una mala racha que espera quebrar apoyado por su afición.

En el encuentro de ida, Cengiz Ünder adelantó a la Roma, pero los goles del argentino Facundo Ferreyra y del brasileño Fred pusieron la eliminatoria de cara para el Shakhtar, que sacará billete para cuartos si no pierde este martes. Sin embargo, su único precedente en suelo italiano este curso nos es nada halagüeño, ya que perdió con claridad en Nápoles (3-0).

El equipo ‘giallorossi’ atraviesa un buen momento en la liga italiana, con cinco victorias en seis jornadas que le han asentado en el tercer puesto, y ahora quiere trasladar a Europa sus buenas sensaciones en la Serie A. Eusebio Di Francesco no podrá contar con los lesionados Karsdorp y Luca Pellegrini y tiene la duda de Defrel, pero a cambio recupera al capitán Daniele De Rossi, cuya experiencia y agresividad puede ser vitales en un duelo tan importante.

Por su parte, el Shakhtar Donetsk sigue sin contar con su capitán Srna, que está sancionado por dopaje, ni con los lesionados Kryvtsov y Malyshev, pero tiene a todos sus brasileños a punto para buscar al menos un gol que les deje a las puertas de los cuartos de final por segunda vez en su historia repitiendo el guión de hace siete años, cuando su víctima también fue la Roma.

FICHA TÉCNICA

POSIBLES ALINEACIONES

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Ünder, Perotti y Dzeko.

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Taison, Bernard; y Ferreyra.

ÁRBITRO: Undiano Mallenco (ESP).

ESTADIO: Stadio Olímpico.

HORA: 19.45/beIN Sports.