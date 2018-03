Viaja ‘gratis’ por Canarias y el mundo con ‘@z_lust’ y ‘@zeworld’

Zaira es de La Orotava y Efrén de Los Realejos, aunque hace ya algunos años que la joven pareja reside en el municipio villero. Animados entonces por el boom que empezó a vivir la red social Instagram, decidieron lanzarse a compartir a golpe de publicación una pequeña parte del mundo que decidieron construir juntos, en particular lo relativo a sus dos más grandes pasiones: los viajes y la fotografía. Sus instantáneas de los lugares que visitan, tanto en Canarias como en el resto del planeta, son de una belleza serena y con un sello muy especial, pero, sobre todo, son de esas que te transportan, de las que te hacen sentir como si fueras tú quien hubiera estado allí. Quizá por eso a cada publicación suma cientos de reacciones.

“Nos conocemos desde chiquitos”, afirma Zaira, y Efrén lo corrobora recordando que la primera vez que se vieron fue durante una tarde cine con los amigos, cuando él tendría unos 15 años y ella 14. Desde entonces hasta la fecha son ya 20 años caminando de la mano, compartiendo vida y aficiones, aunque “lo de las fotos ha sido en estos últimos años”, precisa él. La fotografía les evade del ruido diario y aseguran que un atardecer se disfruta más cuando te dispones a inmortalizarlo: “Debes estar pendiente de muchos detalles que de otra manera se te pasan”. También celebran cómo estas pasiones han acentuado su amor por la naturaleza y por su tierra canaria: “Aprecias el entorno de otro modo, valoras todo mucho más”, afirma Efrén, razonamiento que Zaira apuntala sosteniendo que, aunque han viajado mucho, siguen “flipando con lo que tenemos en las Islas”.

Preguntados sobre qué fue primero, si la fotografía o los viajes, responden los dos a coro y con rotundidad: “Los viajes, los viajes”. Y es que Zaira admite que desde pequeña ha sido “muy viajera”. “Ahorramos durante todo el año para viajar”, prosigue Efrén, quien, además, revela que el secreto para hacerlo barato es planificar minuciosamente y con mucha antelación: “Zaira es quien lo hace todo. Se pone y busca y busca y saca las aventuras por muy buen precio. No sé cómo lo hace”.

Son conscientes de que su actividad profesional les ayuda a llevar ese estilo de vida. Él es maestro de Primaria y ella profesora de Secundaria: “Coincidimos casi siempre en nuestros días libres y sabemos cuándo podemos viajar: durante las vacaciones escolares”, argumenta la joven villera.

Al contrario de lo que pueda parecer, sus viajes no son fotográficos. “Nosotros vamos a disfrutar y solo cuadramos algunas ubicaciones para sacar fotos. El resto surge sobre la marcha”, exclama el de Los Realejos, quien continúa diciendo que sí busca en las redes sociales antes de cada viaje lugares que capturar con su cámara: “Igual que yo inspiro, me inspiran. Es lo bonito de compartir en las redes sociales”. “Los comentarios de la gente nos animan, aunque si no fuera así tampoco pasa nada, lo hacemos también para nosotros”, aclara Zaira. Eso sí, la mayoría de las veces prefieren viajar solos, porque para tomar las fotos necesitan ir con calma, es algo que “saborean”, y “no todo el mundo tiene la paciencia necesaria”.

Definen las experiencias vividas en sus viajes como excepcionales, muchas, indescriptibles, aunque entre risas cómplices también tienen tiempo de recordar algún que otro mal rato. Entre los peores, aquel durante su último gran viaje, en Canadá, cuando contra las recomendaciones, y casi a su llegada a un parque nacional, se adentraron por un sendero boscoso frecuentado por osos sin espray de pimienta y solos. “Veíamos pelos negros en el camino y creíamos que eran de oso”, relata muy serio Efrén, mientras Zaira describe cómo iban “cantando y haciendo ruido como en una romería, que es lo que se recomienda. Pasamos miedo, no fuimos prudentes”. Al final los pelos no eran tal cosa, sino el resultado de la voracidad de unos escarabajos come-árboles. También rememora ella la picadura de un “pedazo de insecto” en el Gran Cañón que no vieron que estaba posado sobre su mochila. Por suerte para la “hipocondríaca” Zaira, estaban cerca del centro de visitantes y todo quedó en una inflamación y un fuerte dolor abdominal.

Revelan entusiasmados que ya preparan su próximo Big One, o el gran viaje que hacen cada año coincidiendo con las vacaciones de verano, y que los llevará primero a Hong Kong y Singapur, y luego, a Java, Bali y a Komodo, donde prometen tener cuidado con su popular y aterrador dragón e ir siempre con los guías.

Casi despidiéndose confiesan que este año será muy especial para ellos, puesto que en julio se casan y entre carcajadas confirman que no sacarán las fotos de su boda, pero sí “algún selfi”.

Les deseamos toda la felicidad y que se mantengan firmes en su empeño de seguir, al menos, durante “los próximos 10 años viajando y sacando fotos”. Nosotros seguiremos dando Me gusta a sus publicaciones y jurándonos que visitaremos ese o aquel lugar de sus fotos en nuestras próximas vacaciones.