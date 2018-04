Los empresarios turísticos formalizan la coordinación de recursos ante cancelaciones por mal tiempo

Buscar plazas en hoteles o en el resto de la oferta alojativa insular, informar a Iberia como prestadora de los servicios a las aerolíneas que operan en el aeropuerto palmero o actualizar la información sobre la salida de vuelos ante cambios meteorológicos, son solo algunas de las funciones que cumplirá el sistema de comunicación general que acaba de aprobar en su última reunión el Centro de Iniciativas Turísticas Tedote.

La organización empresarial que agrupa a 232 empresas del sector, llevaba semanas madurando esta iniciativa a la que invitan a incorporarse a otros servicios como los taxis, asociaciones y pequeñas y medianas empresas de la Isla vinculadas a la actividad turística. Este es el mecanismo con el que tratarán de gestionar de una manera eficaz y dando una respuesta más rápida a los turistas afectados por cancelaciones o emergencias derivadas del mal tiempo que, como este pasado invierno, obligaron a llevar a cabo numerosas cancelaciones en el aeropuerto insular y en las conexiones marítimas del puerto capitalino.

Explica el titular del Centro de Iniciativas Turísticas Tedote, Óscar León, que “esta nueva vía de coordinación nos permite no solo atender emergencias y armonizar una situación que genera molestias a los turistas y dudas a empresas que prestan servicios, sino informar acerca de otros detalles que tienen importancia para alguno de los servicios vinculados al turismo, como el cierre temporal de un sendero, de un carretera o bien de un acceso a una zona muy visitada por inconvenientes puntuales”. Durante la última borrasca, el pasado mes de febrero, personas del sector turístico coordinaron, con apoyo del Cabildo y del Gobierno de Canarias, la gestión de recursos para minimizar las molestias a los cientos de turistas que se vieron afectados por dos jornadas consecutivas de retrasos y cancelaciones de las conexiones aéreas y marítimas. En esa fecha, más de 400 turistas alemanes, británicos y franceses, que tenían previsto salir de la Isla y para los que ya no había alojamiento por falta de plazas turísticas en todo el territorio insular, fueron alojados en el cuartel de El Fuerte, en Breña Baja, en un trabajo de coordinación en el que colaboraron no solo las instituciones públicas, sino numerosas empresas privadas.