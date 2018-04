Anabel Sigel pone a bailar el Berlín 89

Anabel Sigel es la dj invitada para la noche de este jueves en el Berlín 89, que desde el pasado mes de junio de 2017 se ha significado por ser el único local capitalino con una programación regular para la música electrónica. La cita, con entrada libre, tendrá lugar a partir de las 23:00 horas, y también contará con la presencia de Joel Arrocha.

Anabel Miranda comenzó con la actividad de dj siendo muy joven hace ya seis años en Canarias; más tarde, con base en Barcelona, comenzó como residente en el Mamarosa y en el CDLC Carpe Diem BCN.

Dos años más tarde añadió a su faceta de labores la de producir música electrónica y sus creaciones tuvieron una gran acogida por parte de la escena, con primeras apariciones en lugares como Pacha, CDLC, Shoko, Danzatoria, ElRow, el Ayuntamiento, BrooksZone, el Pasadizo, TLO the Light of the Mix, etc.

Joel Arrocha, por su parte, inició su andadura en la escena musical en el 2010, trabajando intensamente dentro del colectivo FHAT, lo que le ha permitido iniciar su propia carrera con nombre propio y ganar su protagonismo en espacios como el Ático Club, Kaluna Beach Club, Pasha After, Loop Club, y el propio Berlín 89. A lo largo de su actividad como dj ha compartido cabina con Javi Bora y Di Chiara Brothers, entre otros, compartiendo cartel además con artistas de la talla de Andrea Oliva, Marc Maya, Nic Fanciulli y Héctor Couto. Actualmente está empezando un nuevo proyecto enfocado a la producción musical con un sonido Tech House.