Doble cita musical en Encuentros en el Mar

El XXII Festival Encuentros en el Mar: Transculturalidades brinda este sábado una doble jornada musical. La agenda se abre a las 12.00 horas en el Centro Ocupacional Comarcal Isla Baja (Buenavista del Norte) con la voz de la cantautora Elena Saavedra, que actuará en formato trío, y se cierra en la Sala La Parte Baja (La Orotava), a partir de las 22.30 horas, con la energía de la banda Sra. Flow. Ambos conciertos son de entrada libre hasta completar el aforo de los espacios que los acogen.
Encuentros en el Mar se vertebra en torno a la cultura como herramienta en favor de la diversidad, la igualdad, la tolerancia y la formación.
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