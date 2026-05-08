cultura

NUMAcircuit lleva este sábado sus propuestas a Equipo PARA, en Santa Cruz

El disco 'Sky Zoo', un concierto de Cosmic Lithium y la 'performance' audiovisual 'Roto' conforman la agenda
Cosmic Lithium, el proyecto de David Herradón, brinda un concierto este sábado en el festival. / DA
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NUMAcircuit, el festival de experimentación sonora y creación contemporánea, desarrolla este sábado su agenda de actividades en Equipo PARA, en Santa Cruz de Tenerife (La Marina, 4). La actividad comienza a las 19.00 horas con la presentación del disco Sky Zoo, resultado del programa NUMArec 025. Será en una sesión de escucha colectiva en formato vinilo que invita al público a participar desde una actitud abierta e informal.

A continuación (20.00 horas) tendrá lugar el concierto de Cosmic Lithium, proyecto del músico madrileño David Herradón, cuya práctica ha evolucionado desde su formación en piano y musicología hacia el ámbito de la electrónica.

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La jornada finaliza con Roto. Se trata de una performance audiovisual de Kaeru Oto y Gregorio Viera que construye un universo sensorial a partir de paisajes sonoros tensos y visuales de gran intensidad. La pieza se aleja de lo cómodo para situar al espectador en un espacio de fricción, abordando desde ese lugar la desconexión en la vida contemporánea y fenómenos como la sobreestimulación constante o el doomscrolling.

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