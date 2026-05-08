Turno para Latmun en el Sur

La escena electrónica internacional tiene esta semana una nueva cita en Canarias. Este domingo, 10 de mayo (23.00 horas), el espacio Papagayo Tenerife, que se encuentra ubicado en Arona (avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas), acogerá una nueva edición de Piknik con la actuación estelar de Latmun, uno de los nombres más sólidos y respetados del circuito mundial de música electrónica actual. Además, la noche contará también con las sesiones de Álex Wellman y Luis Groove.
JOE BRADLEY, ‘HOUSE’ Y ‘TECHNO’
Bajo el alias de Latmun, el artista británico Joe Bradley ha conseguido consolidar una identidad sonora propia gracias a una interpretación única del universo house y techno. Tanto en sus producciones como en sus sets, destaca por una energía coherente, grooves infecciosos y una conexión constante con la pista de baile, elementos que le han permitido conquistar a públicos de todo el mundo en múltiples escenarios.
Desde su irrupción en la escena internacional en 2016, Latmun se ha convertido en un habitual de algunos de los clubes y festivales más importantes del planeta. Su carrera lo ha llevado a actuar en espacios icónicos como Amnesia Ibiza, DC10, Hï Ibiza, Warehouse Project Manchester o Printworks London, además de formar parte de fiestas y marcas de referencia como Music On, Paradise, EDC o The BPM Festival.
El impacto del artista británico también se refleja en el ámbito de la producción musical. Latmun ha firmado múltiples números uno en Beatport, logrando que sus tracks formen parte de los sets de artistas de talla internacional como Jamie Jones, Marco Carola, Paco Osuna o Michael Bibi, entre muchos otros referentes de la música electrónica.
‘CLUBBING’ CONTEMPORÁNEO
Con una propuesta que se caracteriza por los ritmos hipnóticos, la percusión contundente y un enfoque elegante hacia el clubbing contemporáneo, Latmun promete convertir mañana Papagayo Tenerife en uno de los epicentros de la música electrónica en Canarias durante esta primavera.
La programación de Piknik se inscribe en un concepto musical que continúa apostando por artistas internacionales de primer nivel y experiencias musicales de alta calidad para el público de las Islas.