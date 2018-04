El arqueólogo Jorge Pais, pregonero de la Bajada del Pino

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de El Paso ha elegido al arqueólogo palmero Jorge Pais Pais como pregonero de las Fiestas Trienales de la Bajada de la Virgen del Pino 2018. Pais nació en el municipio pasense en 1962, donde tiene fijada su residencia.

Casado y padre de dos hijas, Pais es licenciado en Geografía e Historia, doctor en Arqueología, director científico del Parque Arqueológico de Belmaco, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo y director del Museo Arqueológico Benahoarita. Cabe destacar que ha sido galardonado con el Premio de Investigación José Pérez Vidal 2017, con un trabajo sobre los petroglifos de La Palma.

“He recibido premios, elogios, felicitaciones, todos para mí muy importantes, pero con esta elección sentí un poquito de miedo, mucho agradecimiento”, confesó Pais, quien reconoció además que es una distinción que “no terminas de creértela”. “Intentaré reivindicar el papel de pequeño tesoro que para mí es este municipio”, añadió.

“Esta parte de mi vida está siendo muy emocionante: el premio Pérez Vidal 2017, la pronta puesta en escena del Centro de interpretación Benehauno y ahora ser el pregonero en mi pueblo de la Bajada; me siento responsabilizado”, agregó Pais.

Sobre el pregón dijo que “irá en parte encaminado a explicar y defender la importancia de El Paso” en materia arqueológica. Sus recuerdos relacionados con esta festividad está relacionados con su abuela y su padre, “y el olor a orégano”. “No me importa decir que este nombramiento o designación es lo que más satisfacción personal me ha producido y sé que ellos que ya no están también lo hubieran vivido así”.

Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, alabó la trayectoria profesional y personal de Jorge Pais, al mismo tiempo que recordó “haber compartido últimamente largas charlas con él sobre la puesta en funcionamiento del Centro de Interpretación de los Petroglifos, denominado Benehauno. Así he descubierto la pasión y el gran conocimiento de este, sin lugar a dudas, ilustre pasense por la arqueología, que será sin duda un gran pregonero”.

Por su parte, Andrés Carmona, primer teniente de alcalde de El Paso afirma que “la figura de Jorge Pais destaca con luz propia en nuestro municipio, principalmente por su especialidad, la arqueología, ya desde hace mucho tiempo lo hace también fuera de la Isla, por lo que la elección de este pasense para que sea el pregonero de las fiestas de la Bajada de La Virgen 2018 está más que justificada”.

Irinova Hernández, concejala de fiestas de El Paso, reconoció que “me han emocionado mucho las palabras de Jorge Pais, con las que demuestra lo que siente por su pueblo y que lo pone en valor”, al mismo tiempo, “sus vivencias en torno a La Bajada de La Virgen, le van a servir de apoyo para contarlas en el pregón”.