El canario Jesé explica el motivo de su no presencia en el hospital junto a su hijo

El futbolista de Gran Canaria Jesé ha contestado a través de las redes sociales a las afirmaciones de su expareja Aurah, que lo tachaban como mal padre al no acudir al ver a su hijo mientras está en el hospital desde su nacimiento expuesto a diferentes operaciones. “Me ponen mil impedimentos para estar con mi hijo”, señala el deportista, a lo que su ex no ha tardado en responder. “Todo mentira, tiene muy poca verguenza”, al mismo tiempo que afirma que Jesé se presentó al hospital como “un matón”. “con un matón”.

“El padre de mi hijo ha aparecido con un amigo y con un matón contratado en la puerta de la habitación. Querían que mi familia y yo abandonásemos la habitación para él entrar con esas personas que no conozco de nada. Acto seguido abandonan la puerta de la habitación, salgo a hablar con Jesé y le digo que puede entrar él pero no esas personas que no conozco”, explicó Aurah.