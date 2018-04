Ciudadanos irrumpe en el Parlamento para ser llave en Canarias

La composición del Parlamento de Canarias tras las elecciones autonómicas y locales de 2019 poco tendrá que ver con la actual. Según una encuesta de intención de voto que manejan fuentes socialistas en Madrid, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, confirma que habrá un cambio sustancial en el Parlamento de Canarias con la irrupción de Ciudadanos (Cs). La formación liderada por Albert Rivera alcanzaría en la Cámara regional 10 diputados, tras quedarse fuera de Teobaldo Power el 24 de mayo de 2015, cuando obtuvo 54.000 votos. La ola naranja arrasaría con los gobiernos bipartitos que hemos tenido en las Islas porque para gobernar, se necesitaría un pacto a tres para superar los 31 escaños de la mayoría absoluta.

Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) se desplomarían. Ambas formaciones políticas perderían 5 diputados con respecto a los comicios de mayo de 2015. CC pasaría de 18 a 13 diputados, mientras que el partido liderado por Ángel Víctor Torres, conseguiría 10, frente a las 15 actas que obtuvo en mayo de 2015, elecciones en las que Patricia Hernández era la candidata socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias y la suya fue la lista más votada. A pesar de que Torres ya se ha postulado como candidato a las primarias socialistas, habrá más aspirantes, tal y como confirmó en un Tercer Grado a DIARIO DE AVISOS, el presidente del PSC-PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga. De hecho, ya han comenzado a sonar otros nombres como los de Héctor Gómez, Pedro Martín, Augusto Hidalgo o la propia Patricia Hernández, aunque hay quien la coloca, a su vez, como alternativa en el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Por otra parte, el resto del arco parlamentario se mantendría más o menos igual: Podemos, ocho diputados, uno más que en 2015; Nueva Canarias (NC) alcanzaría seis, por los cinco de los pasados comisios, y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo se mantendría con tres.

Encuesta al cabildo

Según el avance del barómetro insular realizado por el Instituto Perfiles Canarias para la formación nacionalista, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, CC sería la fuerza más votada al Cabildo de Tenerife, pudiendo obtener un consejero más que en 2015. El actual pacto de gobierno entre nacionalistas y socialistas también podría producirse después de las elecciones locales de 2019, de ser ciertos estos datos. La formación de la rosa roja subiría un consejero más, con lo que la suma de CC y PSOE, superaría las 15 actas en las que se sitúa en el Cabildo la mayoría absoluta.

Mientras, el PP, capitaneado por el alcalde realejero Manuel Domínguez, perdería entre uno o dos consejeros, a tenor de la encuesta patrocinada por CC. Es cierto que, de momento, el líder de los populares de Tenerife no ha confirmado que quiera repetir como candidato al Cabildo. Por otra parte, Podemos en la confluencia con Sí se puede, Izquierda Unida y Equo, se dejaría uno o dos consejereros de los cinco que consiguió en 2015, mientras que la ola naranja de Cs, posiblemente con Víctor Pérez Borrego como cabeza de lista, también alcanzaría el Cabildo. En este caso, no sería llave para la gobernabilidad de la pimera institución insular. La formación naranja pasaría de uno a tres representantes, unas expectativas, según CC, que contradicen las del PSOE para Canarias, donde Cs despunta como el partido revelación que trastocaría el mapa político de las islas tras 25 años de hegemonía de CC. El baile de encuestas no ha hecho sino empezar.