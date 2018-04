Competición clausura parcialmente la grada del monedazo

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol se empleó con más contundencia de la prevista a la hora de sancionar la agresión que sufrió el pasado sábado la asistente número dos del Tenerife-Huesca. El órgano federativo ordenó clausurar parcialmente y por un partido la grada desde que la provenían los objetos lanzados, en especial la moneda que impactó en la cabeza de la linier. En respuesta a este dictamen, el CD Tenerife recurrirá al Comité de Apelación, además de solicitar la suspensión cautelar de la ejecución de la sanción.

Además, el club blanquiazul también fue castigado con una multa de 1.500 euros. El Comité de Competición opina que es irrelevante el objeto que impactó en la asistente. A su juicio lo importantes es que el objeto en cuestión produjo una contusión que precisó la inmediata atención sanitaria y, lo que resulta mucho más grave y determinante, que provocó la suspensión del encuentro durante quince minutos.

La resolución opina que este incidente pone de manifiesto la “insuficiencia o falta de idoneidad” de las medidas preventivas aplicadas por el club blanquiazul, por lo que considera que ha habido “un riesgo notorio de producción de lesiones” y ha habido “influencia en el normal desarrollo del juego”.

Además destaca que no se puede olvidar que, además de la moneda, también se lanzaron varias botellas medio llenas de agua y critica la falta de presteza que tuvo el club a la hora de identificar y poner a disposición de la autoridad competente a los protagonistas de los hechos, no solo al que lanzó el objeto que impactó en la asistente, sino también en el lanzamiento de botellas, que a juicio del Comité son “objetos de cierto peligro potencial y susceptibles de causar lesiones, que afortunadamente no se produjeron por la falta de puntería en los energúmenos que las lanzaron”.

El mismo ente también decidió la sanción de tres partidos al lateral derecho Raúl Cámara por dirigirse a los árbitros “en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración”. El colegiado de la contienda, Isidro Díaz de Mera, recogió en su informe posterior al partido que el defensa local, que estaba en el banquillo, fue expulsado por decirle al cuarto árbitro que “esto es un puto atraco”. El club presentó un escrito argumentando que el futbolista dijo “esto es de traca”.

El mejor parado, sin duda, de la reunión que mantuvo el ente federativo fue Carlos Ruiz, a quien se le retiró la segunda tarjeta amarilla con la que fue amonestado y, consiguientemente, expulsado. De esta manera el zaguero granadino podrá jugar el próximo domingo ante el Rayo Vallecano.

El órgano de la RFEF entiende que en el acta del encuentro hay “un error material manifiesto” en la descripción de la segunda amarilla de Carlos Ruiz, ya que, tal y como argumentaba la entidad chicharrera en su recurso, la acción del defensor “no provoca la caída del rival”.