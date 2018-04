Destinan 13,6 millones para la reforma integral de La Campana

El pleno extraordinario de ayer en El Rosario pasará a la historia del municipio por la trascendencia de los acuerdos adoptados, además, todos ellos aprobados por unanimidad, con respecto a su principal infraestructura económica, el Polígono Industrial El Chorrillo-San Isidro, más conocido como La Campana. El proyecto de las obras de reforma y adecuación de la urbanización e instalaciones generales recibirá una inversión de 13,6 millones de euros. El 80% de esa cantidad será sufragado por el Cabildo y el resto por el Ayuntamiento y los empresarios, quienes se encargarán de su mantenimiento a través de la Junta de Compensación.

La envergadura de las decisiones que se iban a tomar se plasmó en el apoyo de los 13 concejales presentes en el arco plenario -faltaron los dos socialistas de la oposición, José Estévez y Álvaro Meneses; Ana Márquez (VxER) y el popular José Manuel Medina- a los distintos puntos relativos al proyecto de reforma. En concreto, la recepción del polígono industrial; la aprobación del convenio de colaboración interadministrativa con el Cabildo, por el que la Corporación insular aportará 12 millones de euros y el Ayuntamiento de El Rosario y los empresarios 1.375.000 euros; la ordenación de las contribuciones especiales, que deberán abonar cada uno de los propietarios en función de la superficie de suelo que ocupan en el polígono, y la aprobación provisional de la ordenanza fiscal de dichas contribuciones especiales.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, afirmó que “no todos los días puedes ver plasmada una negociación política de este calibre. Ninguna corporación municipal va a tener la oportunidad de aprobar un convenio de 13,6 millones de euros, además, en el lugar que es el motor económico del municipio y que pondrá al polígono de La Campana en el siglo XXI”. Gil quiso reconocer el intenso trabajo realizado desde 2015 en las distintas áreas de Ayuntamiento, desde Intervención a Secretaría, hasta los negociados de Contratación, Rentas o la Oficina Técnica. “Cuando comenzamos esta negociación -recordó el regidor local-, el Ayuntamiento tenía que abonar cuatro millones de euros y ya el interventor me decía que no podíamos dejar escapar esta oportunidad”.

Asimismo, el alcalde resaltó la predisposición del presidente insular, Carlos Alonso, para solucionar este histórico problema del municipio desde el primer encuentro, en julio de 2015. Subrayó, además, que el Cabildo ha cumplido su compromiso inversor para disponer de un polígono industrial donde los empresarios verán revalorizadas sus propiedades, además de que esta actuación mejorará la actividad económica e industrial, no solo de El Rosario, sino también de la zona metropolitana en su conjunto.

En otro orden de asuntos, fueron aprobadas, también por unanimidad, una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería de 2017, la contratación del suministro de energía en alta y baja tensión del municipio y la inclusión en el inventario de bienes de la Corporación del terreno recientemente adquirido junto a la Casa de la Cultura de La Esperanza.