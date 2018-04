Dimurol Libby’s y Arona afrontan el segundo partido del play-off

Fachadas Dimurol Libby’s y Arona Tenerife Sur afrontan, a partir de las 18.00 horas en el Pabellón Abril de La Laguna, el segundo asalto de la semifinal de la Liga Iberdrola de voleibol femenino tras el primer envite que finalizó del lado sureño.

El conjunto de David Martín llega a esta cita con la imperiosa necesidad de lograr la victoria para igualar la serie y con la duda de buscar una referencia en ataque tras la baja de la estadounidense Kyra Holt, que sufrió un esguince de tobillo en el último punto del cuarto set, y que estará en el dique seco, al menos 15 días.

David Martín debe tratar de que su plantilla mantenga la regularidad en su juego hasta el último punto del partido pues ha sufrido durante la temporada situaciones parecidas. Tras dominar los primeros sets, las jugadoras se desconectan en el siguiente y permiten que el rival se crezca y crea en sus posibilidades. Así lo apeó el Arona en la semifinal de la Copa y ayer fue casi un calco. Romina Lamas logró dar con la tecla a partir del tercer set arriesgando más en ataque, mejorando la defensa e imposibilitando las acciones al primer tiempo de las laguneras.

Así lo reconoció Lamas tras el partido. “No estábamos jugando como sabemos, teníamos que creer en nuestras posibilidades y ese cambio anímico fue clave en la remontada. Dar un vuelco a un resultado tan adverso como el 2-0 en una semifinal no es fácil”. Para la hispano-argentina “en el primer set comenzamos jugando muy bien pero cometimos unos errores no forzados en momentos importantes. En el segundo nos faltó intensidad y agresividad que no podemos permitirnos ante el Haris, pues en el momento en el que bajes los brazos, te pasa por encima. Todas mis jugadoras han estado muy bien a partir del tercer set. Dependemos mucho de que todas estemos bien”.

El triunfo no es determinante pues “aunque ganar animadamente siempre da un plus, esta es una serie a cinco partidos. El domingo ellas volverán a jugar muy fuerte, pues tienen un gran equipo y no se desanimarán”. David Martín también es de la misma opinión. “Levantaremos la cabeza en el segundo partido en nuestra casa. Tenemos que trabajar y llegar con la cabeza tranquila para evitar que nos vuelva a suceder. Sacaremos las lecciones positivas de lo que hemos hecho bien para aplicarlo a los siguientes partidos. Trataremos de ir a por el segundo partido para subir el 1-1 a la eliminatoria y después ir a ganar uno o los dos partidos en Arona”.

PLANTILLAS

FACHADAS DIMUROL LIBBY’S

Entrenador: David Martín

Nº Jugadora Puesto Años Altura

1 Patricia Suárez Opuesta 30 1,86

2 Sofía Tummino Receptora 18 1,65

3 María Fernández Central 35 1,94

4 Andrea Marrero Líbero 19 1,57

7 Mira Kijakova Receptora 29 1,80

11 Cristina Sanz Colocadora 26 1,84

12 Natalia Kvas Receptora 39 1,81

13 Laura Naranjo Líbero 33 1,80

14 Nuria Melián Colocadora 21 1,64

18 Mame Diouf Central 28 1,88

20 Bruna Da Silva Central 24 1,87

22 Kyra Holt Receptora 22 1,83

ARONA TENERIFE SUR

Entrenadora: Romina Lamas

Nº Jugadora Puesto Años Altura

1 Oriana Díaz Líbero 22 1,58

3 Sara Rodríguez Colocadora 24 1,68

4 Romina Lamas Colocadora 39 1,84

5 Ivana Popovic Opuesta 35 1,88

6 Naebi Obi Central 19 1,80

7 Wanda Banguero Opuesta 24 1,78

8 Cris Ikwuoma Central 21 1,78

12 Lidia Álvarez Receptora 20 1,79

15 Belly Meñana Receptora 23 1,71

16 Elzbieta Nykiel Receptora 34 1,83

17 Nira Pérez Líbero 33 1,70

18 Ana Correa Central 33 1,85

Pabellón: Pablos Abril Hora: 18.00 Árbitros: José M. Padrón y Mariola Rodríguez