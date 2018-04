El CD Tenerife, expuesto a una multa y poco más

El CD Tenerife debe esperar a que se reúna el Comité de Competición de la RFEF para saber la sanción que se le impone tras la suspensión temporal que sufrió el Tenerife-Huesca tras ser agredida la asistente número dos. Lo normal en estos casos es que el club sea castigado con una multa económica que podría rondar los 3.000 euros, e incluso, apercibir de cierre el Heliodoro Rodríguez López, mientras que el agresor, si es identificado, será gravemente penado.

“Hay muchas posibilidades de que se quede todo en una multa y, en caso de reincidencia, se podría cerrar el estadio. Creo que va a quedar en una multa, pero se abrirá un expediente por si existiera reincidencia en el futuro”, comenta sobre este caso Manuel Ángel Pérez Lima, exárbitro internacional consultado por DIARIO DE AVISOS.

El también excolegiado de Primera División condena esta agresión, recordando que “a un estadio nunca se puede ir a tirar botellas o monedas, o a comportarse como energúmenos. Esas personas deben estar fuera de los estadios. No se puede permitir la entrada a los estadios a estos golfos que dañan la imagen de una afición que nunca ha dado problemas”.

Respecto a la labor del colegiado de la contienda, Isidro Díaz de Mera, el orotavense no opina que estuviese muy afortunado en sus decisiones. Su criterio erróneo lo achaca a su falta de veteranía y al nerviosismo que evidenció el árbitro de Daimiel: “Es un árbitro nuevo en la categoría, que no tiene experiencia para saber barajar si la situación es complicada. A la primera de cambio intentó controlar una situación con las cartulinas y con el reglamento en la mano. El no saber gestionar problemas puso nerviosos a los jugadores de los dos equipos”, opina Pérez Lima, quién añade que Díaz de Mera se equivocó en la jugada del penalti y expulsión de Carlos Ruiz. “Es una jugada que crea crispasión y dudas. No hay una imagen que diga si hay infracción o no. Viendo las imágenes una y otra vez, no veo nada que indique que hay infracción”, concluyó.