El Hierro celebra su XXIV Concentración Internacional de Parapente

El Hierro ha acogido este sábado la primera jornada de la XXIV edición de la Concentración Internacional de Parapente de la isla, evento organizado por el Cabildo y el Club Guelillas.

Así, desde primeras horas de la mañana, y tras la recogida de las acreditaciones, comenzó la acción en los cielos herreños con unas condiciones inmejorables para el vuelo.

Tanto es así que se pudo volar desde 1.200 metros, en la cumbre de Dos Hermanas, situada en el noreste de la isla. Allí tomaron partida algunos de los nombres más destacados del evento, como el francés Francois Ragolski.

Por su parte, durante el día también fue notable el concurso de aterrizaje de precisión, uno de los más espectaculares del evento, junto con las exhibiciones acrobáticas de parapente y paramotor, con el dúo acrobático Acro Malaguitas como principales protagonistas.

La Concentración Internacional de Parapente Isla de El Hierro congrega en estos días a competidores de más de 14 nacionalidades distintas. Se cuenta con representación de países como España, Francia, Alemania, República Checa o Estados Unidos.

Nico Donini playing with the cloud at the 1200 takeoff at the 24th El Hierro Paragliding Festival today… #canaryislands #elhierro #paragliding pic.twitter.com/TCDFYRtc64

— Cross Country (@xcmag) 28 de abril de 2018