Gamonal y Cruz intercambian platos

Los equipos de Safe Cruz, del restaurante madrileño Gofio, y Carlos Gamonal, de El Drago, vivieron una jornada de convivencia gastronómica en el restaurante de este último en Tegueste. La finalidad era degustar platos que Safe ofrecerá en la zona gourmet de El Corte Inglés de Las Palmas. Entre ellos, una tartaleta de queso Cortijo de Caiderós o unas papas rellenas de frutos de mar.

AMOR-DIDAS, nuevo local de Saldanha

Amor-Didas será el nuevo local que abrirá Armando Saldanha en Santa Cruz, concretamente en la calle Serrano, 79, donde hasta hace un año estaba El Largo. La nueva oferta culinaria de Saldanha, que mantiene abiertos el peruano, el mexicano y el oriental El Gato Negro (todos en el entorno de la plaza de la Paz), consistirá en cervezas artesanales, bocadillos, ensaladas y papas locas, pero acompañadas de salsa de carne, nachos, desayunos, productos ecológicos, etcétera. Todo siempre con su toque más personal. La apertura será en los primeros días de mayo.

Reconocimientos a dos vinos canarios

Janis Robinson, Master of Wine y reputada crítica mundial, y Eric Asimov, experto y en vinos y gastronomía de The New York Times, tuvieron la oportunidad esta semana de presentar los vinos que más le han impresionado este años en la Feria Alimentaria de Barcelona. Robinson escogió un listán blanco y malvasía de la bodega Altos de Trevejos de Vilaflor, mientras que Asimov optó por el negramoll 2015 de Matías y Torres, de la isla de La Palma.

Aborigen terraza abre sus puertas en el hotel mencey

Aborigen Terraza, el preámbulo del restaurante, ha abierto ya sus puertas en la Casa del Duque del Iberostar Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife. El nuevo espacio gastronómico, que va de la mano del cocinero Marcos Tavío, permite degustar entre otras cosas un reinterpretación de la ensaladilla, tiraditos de lomo alto o un pollo tomatero. Esta terraza será un aperitivo del esperado restaurante gastronómico que abrirá al público a mediados del mes de mayo.

Los guachinches, la polémica que no tiene fin

La regulación de los guachinches es una polémica que parece que no tiene fin. Ahora el consejero de Agricultura del Cabildo, Jesús Morales, ha lanzado la pelota hacia el tejado del sector vitivinícola con la finalidad de potenciar la marca de calidad Guachinches de Tenerife y así tratar de salvar su identidad. Una identidad que, por cierto, cada día se reduce a menos locales, aunque los parroquianos hagan cola.

Priscila Gamonal, en la Chaîne des Rrôtisseurs

La familia Gamonal está de enhorabuena. Priscila Gamonal ha recibido la medalla de sumiller de la Chaîne des Rôtisseurs, una asociación mundial de la gastronomía. Un merecido premio a quien ejerce con profesionalidad en El Drago de Tegueste. Se da la circunstancia de que este reconocimiento es el primero que recibe una mujer canaria. En la categoría de cocineros, lo recibieron anteriormente su padre y hermano, Carlos y Carlos (júnior) Gamonal. Esta asociación tiene presencia en más de 80 países, en los cinco continentes, y cuenta con 25.000 miembros entre profesionales y no profesionales. La entrega de la medalla tuvo lugar en el Palacio de Santoña, en Madrid.

G in-tonic, en frascos de conservas

La coctelería, como todo, tiene sus ritos. Aunque últimamente parece que todo vale. Pero que te sirvan un gin-tonic, como ocurrió el otro día en el bar de La Laguna Gran Hotel, en un vaso ancho, pero imitando un bote de conservas y con una pajita, considerada uno de los grandes killers ambientales, rompe todas las líneas rojas y además es fácil de reparar.