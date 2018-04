Gira canaria de los británicos The Statue Thieves

La banda británica The Statue Thieves visita por primera vez Canarias con tres citas en su agenda para presentar su primer LP Laniakea (2018). Hoy y mañana estarán en el Lone Star de Santa Cruz y en el Café Quilombo de La Orotava, respectivamente, y el sábado volarán a Las Palmas de Gran Canaria para actuar en la sala The Paper Club. En Tenerife serán acompañados por Sumergible y en Gran Canaria por The Weeird.

The Statue Thieves son Craig (voz, guitarra, armónica), Iván (guitarra), Gennaro (batería) y Michal (bajo). Formada en el año 2012, el grupo británico se coloca sobre la línea que separa los cánones culturales del vandalismo, la belleza clásica de la disonancia o la técnica de la espontaneidad.

A pesar de la influencia proveniente de la escena underground actual, su música parece no identificarse con un género definido. Es más bien el resultado de un dialogo constante entre la esencia del garage rock de los años 60 y la fascinación por las texturas propias del reggae, el shoegaze y el funk. Su trilogía de EP Statues of Realisation (2012), Formation (2014) y Revolutions in Your Mind (2015) los ha llevado a expandir su calendario de conciertos por Europa y su tema Meditation apareció en un especial de Classic Rock Magazine de bandas contemporáneas influenciadas por Pink Floyd.