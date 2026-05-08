El Festival Internacional de Cuerda Pulsada mantiene abierta la inscripción de su agenda formativa

El III Festival Internacional de Cuerda Pulsada Ciudad de La Laguna (Ficup) mantiene abierta la fase de inscripción para las clases magistrales y talleres que se impartirán durante su celebración, del 1 al 8 de julio. Las personas interesadas en participar pueden formalizar la inscripción en el enlace web del Ficup www.festivaldecuerdapulsada.com/inscripciones/.
Los guitarristas Carlo Marchione, Francisco Bernier, Sara Guerrero y Luis Alejandro García impartirán sus masterclass para nivel elemental y medio superior, mientras que, para la modalidad de timple, los músicos Germán López, Derque Martín y David Duque dirigirán las experiencias lectivas.
Nacho Laguna, tiorbista y especialista en música antigua, se responsabilizará de impartir masterclass de este periodo para todos los niveles. Asimismo, habrá varios talleres, como el que dirigirá el timplista grancanario Germán López, el de improvisación aplicada a estilos musicales no jazzísticos, por Antonio Toledo, o el denominado Estudiar mejor, tocar mejor: claves para avanzar en la guitarra, que dirigirá Francisco Bernier.
Los precios de las diferentes masterclass parten de los 25 euros. El festival admite, no obstante, la inscripción en la modalidad de oyente a todas las masterclass por 30 euros.