“Hay que coger las oportunidades cuando vienen”

José Bello sube al siguiente nivel. Después de completar con éxito el asalto al Campeonato de España, primero, y al de Europa, con posterioridad, ahora toca pelear por primera vez por un Campeonato del Mundo de una de las organizaciones más prestigiosas, la ISKA.

Será este sábado en la gran gala de Enfusion Live que se celebrará en el Recinto Ferial de Santa Cruz donde se verá las caras con el peligroso danés de origen marroquí Youssef Assouik, para el que está listo.

“Me encuentro muy bien porque he entrenado bastante, desde enero hasta hoy, he estado entrenando a tope todos los días y me veo muy bien físicamente”, señalaba ayer el deportista lagunero del equipo de Moisés Ruibal, que reconocía que “después de ganar el de España y el de Europa, el siguiente paso era el Mundial así que estoy con muchas ganas de disputarlo aunque me hubiera gustado tener algo más de tiempo para prepararlo, pero las oportunidades hay que cogerlas cuando vienen”.

El campeón nacional y continental tiene referencias directas del que será su rival el sábado. “Lo conocemos, Maikel peleó con él en Dinamarca, fue una pelea igualada, es muy peligroso y lo tenemos estudiado, hemos visto videos suyos”, señaló antes de explicar que “hay que estar con confianza, no cometer ningún fallo que te pueda costar caro, es un chico muy alto, maneja muy bien la distancia y hay que evitar sus rodillas que es lo más peligroso que tiene”. Así, la estrategia la tiene bien definida y pasa por “entrar y salir de la distancia, hacer una pelea con cabeza y no lanzarnos ni precipitarnos”.

“Para ser una pelea de estas características me hubiera venido bien hacer alguna pelea más por medio, pero para mí este es un reto, tengo muchas ganas y llegados aquí este es el siguiente paso”, señaló el deportista que no dudó en reconocer que ante un combate de esta magnitud “hay motivación extra y algo de presión extra”.

“Voy a pelear en casa, con la gente que me apoya, con los que me quieren y eso siempre es una gran ayuda, pero también hay presión, siempre hay algo de presión por ganar pero hay que conseguir transformarla en algo positivo y que no influya negativamente”, concluyó el fajador de La Laguna.