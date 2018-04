Héctor Gómez: “Este Gobierno regional en minoría está provocando estragos en Canarias”

El isorano Héctor Gómez llega puntual a la cita. Quedamos en la sede del DIARIO DE AVISOS, el viernes a las 11.00 horas. Camisa blanca, planchada de manera impecable, vaqueros y unos tenis son la vestimenta elegida para la entrevista. Se le nota relajado. Solo frunce el ceño cuando se le pregunta por su posible candidatura a la presidencia del Gobierno de Canarias en 2019, pero tiene respuestas en la cartera. No sabemos si se las ha interiorizado por la influencia de Javier Solana, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez o Miguel Ángel Moratinos, con quienes habla con relativa frecuencia. El martes le toca con Felipe González. Se sabe mover y eso, como siempre en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), provoca ciertos recelos. No se olviden del fuego amigo. Se le ve disfrutar cuando habla del nivel político que está respirando tras entrar a formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE de la mano de Pedro Sánchez. Ocupa la envidiable Secretaría de Relaciones Internacionales en esa Ejecutiva que se reúne en la calle Ferraz de la capital de España. La primera pregunta, a pesar de que también es diputado regional y miembro de la Mesa del Parlamento de Canarias, se la formulamos sobre la inestabilidad bélica internacional.

-¿Qué le parece lo que se ha vivido en Siria estos días?

“Desde el PSOE pedimos dos cosas muy sencillas. Por un lado, que España esté donde se toman las decisiones importantes en el contexto internacional y, por otro, que estas decisiones se tomen de la mano de la comunidad internacional, de la ONU, de la OTAN, y que, desde luego, la Unión Europea (UE) tenga un poder de decisión mayor en este tipo de situaciones. No se puede gobernar a golpe de tuit y tampoco de espaldas a lo que representa la inmensa mayoría de la comunidad internacional”.

-La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) va a repercutir en Canarias, por mucho que lo quieran maquillar. ¿Cómo tiene que actuar España ante el brexit?

“La salida del Reino Unido supone un contratiempo serio a la unidad de Europa y a un proyecto común en el que se ha trabajado durante muchísimo tiempo. No solo se debe atender a una cuestión económica de reparto de recursos, también de un proyecto fiscal, que es una de nuestras intenciones, articular criterios fiscales que puedan unir la posición de todos los países de la UE, y así, una serie de medidas en las que España debe tener un papel preponderante.”

-Sobre la situación de Venezuela, ha habido un acercamiento ahora entre gobiernos. ¿Cómo ha actuado el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la Octava Isla?

“No reconocemos la Asamblea Constituyente. Como organización, entendemos que elimina la voluntad de la ciudadanía de Venezuela que estaba representada, eso sí, en la Asamblea Nacional. En Venezuela sí que podemos hablar de presos políticos. Lo que ha sucedido hoy (por el viernes) es que se recuperan esas relaciones diplomáticas con la presencia de los embajadores, pero los avances tienen que ser mucho mayores. Tenemos que valorar desde la perspectiva de las elecciones del 20 de mayo, donde exigimos que se ofrezcan todas las garantías de que va a ser un proceso limpio, democrático, abierto, aun siendo conscientes y conocedores de las limitaciones que ha establecido el presidente Maduro para opositores como Leopoldo López y otros, que se han visto condicionados en este proceso, por no contar con la libertad”.

-¿Cómo ve la situación de Cuba? La revolución parece que toca a su fin.

“Miguel Díaz-Canel ha tomado las riendas. Esperamos y deseamos que sea un punto de inflexión para su apertura, la mejora de las relaciones en el contexto internacional y el desarrollo democrático de Cuba”.

-¿Cómo deberíamos enfocar nuestras relaciones con el continente africano?

“Entendemos que se tiene que articular un plan contundente que comprenda, no solo, evidentemente, potenciar las relaciones diplomáticas, sino comprender estrategias en materia de internacionalización, potenciar el plan director de cooperación al desarrollo, que no sea el Plan África un plan de cooperación, que comprenda acciones para la mejora, la inversión y el desarrollo de todo este territorio”.

-¿Y las relaciones de Canarias con África?

“Precisamente, en el siguiente Pleno va a ir una comparecencia sobre el Plan África por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Queremos ver la posición que adopta el Gobierno de Canarias en relación con este plan”.

-¿Qué balance hace de esta legislatura, con Fernando Clavijo como presidente del Gobierno?

“Una legislatura marcada por el conflicto, por la inestabilidad y la tensión a todos los niveles. El punto de partida arranca por dinámicas de acción de gobierno. En el caso de las carreteras, donde la responsabilidad de muchos años de gestión de CC en esta área, curiosamente, la trasladaban a la magnífica consejera socialista Ornella Chacón. Hubo también un conflicto mayúsculo en el ámbito de la sanidad, que no supo gestionar el presidente, con enfrentamiento incluido con el propio Jesús Morera. Definitivamente, no nos olvidemos de uno de los principales puntos sobre los que pivotó la ruptura, el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en materia de empleo. Luego existe otro conflicto con el PP, con su no entrada en el Ejecutivo”.

-¿Merece Canarias un Ejecutivo así?

“Entendemos que Canarias no merece un Gobierno que se centre en los conflictos, en lugar de solucionar los graves problemas del Archipiélago. Evidentemente, en estas condiciones de inestabilidad política es muy difícil atender los graves problemas, por mucho que se quiera vender las bondades de un Gobierno en minoría, que está provocando estragos porque no es capaz ni de resolver la renovación de los órganos dependientes, que es un tema de la máxima actualidad”.

-¿Es 2019 el momento clave para cambiar la política en Canarias?

“El PSOE está decidido, es un momento propicio, tras muchos años de gobiernos de CC. Canarias necesita un Gobierno diferente, capaz de centrarse en solucionar los problemas, más allá de la táctica política”.

-¿Una táctica política un poco barriobajera? Más del cortoplacismo, más del quítate tú para ponerme yo… Eso sí, siempre gana CC…

“Se ha dado con el PSOE y con el PP. Y ahí, nosotros entendemos que este juego de sillas tiene que finalizar. El PSOE está en disposición de afrontar el reto de gobernar Canarias en 2019 desde la presidencia, establecer un proyecto a largo plazo para Canarias, que nos permita cambiar desde las bases los graves problemas que tiene el Archipiélago. Esto no pasa por una guerra de guerrillas, de ver quién tiene una alcaldía más o una alcaldía menos, o cómo presento una moción de censura aquí o cómo le gano la posición política en sanidad o carreteras al socio de gobierno. Esto pasa por tener altura de miras”.

-Usted es el hombre de Pedro Sánchez en Canarias. ¿Qué va a hacer en 2019? ¿Se ve como candidato?

“La Secretaría de Relaciones Internacionales del PSOE en la Ejecutiva Federal me lleva una dedicación importante y también como diputado en el Parlamento de Canarias, además de ser miembro de la Mesa. No pienso más allá de las responsabilidades que tengo ahora y, por supuesto, no pienso en proyectos más allá de 2019. No me gusta especular, ni entrar en análisis de futuro, porque no toca. No quiero abrir ese abanico, porque no es el momento”.

-No le insistiré, pero hay quien le ve a usted como un posible candidato para calmar las aguas…

“El Partido Socialista Canario cuenta, afortunadamente, con muchos compañeros y compañeras con habilidades y capacidades para tener grandes responsabilidades, dentro y fuera de Canarias. Con eso me quedo. No es solo una

persona o dos, afortunadamente tenemos caudal y fortaleza política. Por lo tanto, cuando llegue el momento, el partido decidirá la mejor opción”.

-Ángel Víctor Torres ya confirmó que será candidato a las primarias

“Respeto su decisión. Está en su total libertad para hacerlo. Desde el respeto que merece mi secretario general, mi compañero Ángel Víctor, poco más puedo decir”.

-¿Cree que va a haber más candidaturas?

“Lo desconozco. No se ha dado el calendario que dibuja el escenario de primarias. Yo soy de los que piensa que se debe hablar de primarias cuando se abra el proceso. Ahora mismo, no lo sé”.

-¿Puede ser Pedro Martín un buen candidato al Cabildo?

“Puede afrontar los retos que él se proponga. Está más que capacitado para asumir retos mayores. Pero, en cualquier caso, cuando llegue ese momento, vía primarias. Claro que veo a Pedro Martín como candidato a lo que él se proponga”.

-Con respecto al caso Máster. ¿Qué cree que debería hacer el Parlamento para que aquel que acuda a su web sepa que es verdad lo que pone?

“No podemos ir de un punto a otro, de que todo el mundo sea sospechoso por el caso de Cristina Cifuentes. Por otro lado, ver efectivamente qué cauce se le puede dar para que se ofrezcan las garantías de que lo que se publica es cierto. Se puede ir a la vía de la declaración con la responsabilidad del diputado o se puede ir a que el diputado o diputada pueda compulsar sus títulos en los servicios de la Cámara, que de manera voluntaria se pueda hacer desde ya. Algunos diputados ya lo hemos hecho”.

-Vaya espectáculo con los bolis en el Parlamento, ¿cómo vio esa polémica?

“Se debe tomar nota, corregir esos posibles errores y normalizar el funcionamiento y la actividad del propio grupo parlamentario. Debemos tener el máximo compromiso para llevar los temas más importantes de la sociedad al arco parlamentario. Creo que se dan las circunstancias para que, en temas estratégicos, los grupos de la oposición nos podamos poner de acuerdo, para cambiar temas importantes”.

-¿Por ejemplo?

“Hay compañeras que están trabajando para mejorar la Ley de Servicios Sociales, mejorar la política de vivienda; creo que debemos hacer un esfuerzo potente por ver qué medidas se pueden aplicar en el ámbito sanitario”.

-Hoy (por el viernes) hemos visto una información de la concertación sanitaria que denunciaba Patricia Hernández…

“Además de esto, el PSOE quiere poner el foco en cómo resolver los graves problemas de la ciudadanía. Muchos canarios quieren que los partidos políticos dejen de tirarse los trastos unos a otros y que busquen soluciones. El PSOE lo que quiere es buscar soluciones, que las listas de espera bajen, que se dé cobertura en el ámbito educativo a los niños de 0 a 3 años. Tenemos y debemos articular una estrategia para el turismo y no poner en una situación comprometida al sector que tanto aporta a nuestra economía, y eso es liderazgo. Se debe asumir de una vez, contando con los mejores perfiles, contando con la iniciativa privada y trabajando de la mano. Pero si vamos a los temas de máxima necesidad, sanitario, educación, políticas sociales, estos requieren de una actuación inmediata. Nosotros no podemos seguir esperando que el paro estructural esté supeditado a medidas de ámbito estatal”.

-¿Perdió una oportunidad el PSOE lagunero de haber adelantado algo que pretende hacer en 2019?

“En La Laguna se ha dado, efectivamente, una oportunidad que esperamos, en cualquier caso, independientemente de lo sucedido, la podamos llevar a cabo en 2019 con un Gobierno liderado por el PSOE. No obstante, se ha dado una situación en la política en La Laguna de tensión, de enfrentamientos no deseados por nadie. No es el momento de buscar culpables. Lo que deseamos todos es la unidad del partido en La Laguna. Me consta que la Ejecutiva Insular del PSOE en Tenerife, que lidera Pedro Martín está trabajando en ese sentido, de la mano de la Ejecutiva Regional”.