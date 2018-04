La entrevista imaginaria

La entrevista imaginaria a José Alberto Díaz: “Yo siempre viajo en grúa”

Sus amigos lo llaman, cariñosamente, el cochino negro, pero no sé por qué. Se lo pregunto: -¿Por qué? “Nada, una manía que les ha entrado”. -¿Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía? “¿Y a mí qué me cuenta? Yo siempre viajo en grúa”. -¿Va a dimitir? “Hace tiempo mandé una carta a la RAE ...read more →