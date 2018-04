La ley pondrá una lupa sobre los altos cargos

La ocultación deliberada o la falsedad de los datos relativos a los requisitos de idoneidad para el nombramiento de cargo público será considerada una infracción muy grave por la ley canaria de aplicación que actualmente está en la fase de tramitación parlamentaria. También se cataloga así el desempeño por sí, mediante apoderamiento o suspensión de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles; el incumplimiento del deber de dedicación plena establecido en esta ley, cuando se haya producido un daño a la comunidad autónoma; la percepción de retribuciones o indemnizaciones declaradas in-compatibles, y la no presentación en los registros de intereses de las declaraciones de actividades e intereses y de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, así como de los demás documentos requeridos.

Son infracciones graves: el incumplimiento del principio de dedicación plena, cuando no se haya producido un daño a la comunidad autónoma; el incumplimiento del deber de abstención: el desempeño de funciones en la docencia universitaria sin la previa y expresa autorización del Ejecutivo canario; el incumplimiento de las obligaciones en relación a las participaciones societarias; la concurrencia anómala en los procedimientos selectivos; el incumplimiento de las obligaciones referentes a fondos, activos financieros o valores negociables en territorios con calificación de paraíso fiscal; el incumplimiento de las obligaciones en lo que respecta a los regalos, obsequios y donaciones; la falta de colaboración con la Oficina de Intereses de Cargos Públicos, tras el apercibimiento, y la comisión de una infracción leve en el supuesto de que el autor ya hubiera sido sancionado por idéntico tropiezo en los tres años anteriores. La no presentación de las declaraciones en los registros de intereses dentro de los plazos, el incumplimiento del deber de comunicación de las actividades de formación del personal y la no subsanación de los defectos formales puesto de manifiesto a la persona interesada son algunas de las infracciones leves definidas en el proyecto de ley.

Las infracciones entendidas como muy graves prescribirán a los cinco años; las graves, a los tres, y las leves, al año.

Cuando las irregularidades pudieran ser constitutivas de algún delito, se ordenará al Servicio Jurídico del Gobierno autonómico que actúe en consecuencia: “Se deberá dar cuenta inmediata al Ministerio Fiscal”. A tales efectos, la futura normativa dispone que habrán de aportar toda la documentación existente el órgano competente para iniciar el procedimiento (a iniciativa propia si este no ha comenzado y a propuesta de la persona designada para la instrucción del caso cuando ya esté en curso) y el habilitado para la imposición de las sanciones.