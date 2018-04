La top model canaria Ariadne Artiles habla sobre su nueva faceta como madre

Ariadne Artiles es el vivo ejemplo de una recuperación milagrosa tras el embarazo. Feliz por su maternidad, la modelo ha vuelto al trabajo como imagen de la línea ‘Premium’ de la firma Énfasis Black, demostrando porque es una de las modelos más prestigiosas de nuestro país.

En la presentación hemos tenido la oportunidad de hablar con la modelo canaria, donde ha confesado que de momento no tiene intención de ampliar la familia y es que quiere disfrutar del crecimiento de su pequeña, además de cómo está viviendo la maternidad.

CHANCE: ¿Cómo son tus gustos de bañadores?

Ariadne Artiles: Me gusta mucho el traje de baño. Me parece elegante, afina la figura. Es una prenda que me encanta, pero como buena canaria, habiendo vivido en la playa toda la vida, el biquini es una prenda muy de todos los días para mí. Me gusta mucho.

CH: Se nota que sois top, dos de ellas han pasado los 40, tú acabas de ser madre y os eligen para bañadores.

A.A: Una pieza fundamental es la genética y llevar una vida saludable siempre, todos los días. No considero que hago dietas en mí día a día, me da mucha ansiedad, llevo una vida saludable. Me encanta comer, cocinar y es fundamental que pensemos en eso.

“LLEVO UNA VIDA SALUDABLE, LA LACTANCIA ME HA AYUDADO A PERDER GRASA QUE CHUPA LA NIÑA”

CH: Además recuperaste la figura en 4 meses.

A.A: Esta campaña se hizo a los dos meses de dar a luz y cuando estás con la lactancia es más fácil, más sencillo. Porque la niña se queda con todo.

CH: ¿Cogiste poco?

A.A: Cogí trece kilos.

CH: Eres deportista.

A.A: Llevo una vida saludable, la lactancia me ha ayudado a perder grasa que chupa la niña. Creo que está bien hecho.

CH: ¿Cómo está la niña?

A.A: Muy gorda, todo lo que me ha quitado a mí se lo queda ella. Muy sana, feliz. Muy bien.

CH: ¿Era cómo te lo imaginabas? ¿Y el papá?

A.A: Sí, mejor. El papá es el 50 %, una niña muy deseada. Estamos disfrutando mucho.

CH: ¿Después de eso os animaréis a tener más?

A.A: No lo sé, quiero vivir el día a día. No pensar más.

CH: Proyectos.

A.A: Me intereso en proyectos que me interesen, ir a trabajar si es una buena excusa detrás, el tiempo que ahora paso con ella es oro y quiero vivirlo y disfrutarlo.

CH: ¿Te cuesta separarte?

A.A: La dejo en buenas manos y eso no me cuenta.

CH: ¿Te deja dormir?

A.A: Es muy pachorruda, muy tranquila y canariona. Duerme mucho.

CH: Muchas gracias.