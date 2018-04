política

Las ayudas en el REF canario al agua desalada para uso agrícola enfrenta al PP con el resto

"No lo admitimos. No. No lo admitimos. Ellos lo consideran un matiz y desde luego, por lo menos Pedro Quevedo y yo, los nacionalistas canarios, no lo admitimos. No lo admitimos", ha sentenciado la diputada de CC, Ana Oramas