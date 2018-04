“Me enamoré de Los Ángeles, donde resido, pero Tenerife es mi segundo hogar”

Nació en Buenos Aires (Argentina) en 1989 y desde muy pequeña ya correteaba por los escenarios donde su madre cantaba. A los 6 años ya era gimnasta y bailarina, y 12 meses después hacía sus primeros pinitos en la comedia musical. Llegó por primera vez con 11 años a Tenerife, isla que define como su segundo hogar y en la que reside su madre, a la que visitaba regularmente hasta que fijó su domicilio en Costa Adeje entre 2005 y 2007. Tras un periplo de siete años por Mánchester y Londres, donde empezó a componer canciones y a perfeccionar sus dotes de bailarina, Sole Basaldua reside actualmente en Los Ángeles (Estados Unidos), ciudad en la que despunta como coreógrafa y bailarina junto a estrellas de la canción y persigue su sueño de ser artista, que ya empieza a acariciar después de unos primeros trabajos discográficos que no pueden ser más alentadores. Cold Play y Pink ya la piropean.

-A pesar de su juventud lleva una frenética carrera que comenzó en Costa Adeje con solo 17 años. ¿Qué recuerdos guarda de su estancia en la Isla?

“Muy gratos. Tenerife es mi segundo hogar. Nada más llegar me puse a trabajar en el perfeccionamiento de baile en la escuela Ritmania, y empecé un show con mis profesoras Emma y Carla por diferentes hoteles del sur de la Isla. Uno de mis espectáculos favoritos de toda mi carrera fue, sin duda, en Papagayo Beach Club, en la fiesta por su tercer aniversario. Aquella noche fue muy especial”.

-Tras dos años en Tenerife, y siendo muy joven, tomó la decisión de buscar nuevos horizontes, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos…

“Sí. Mudarme tres veces de país no fue fácil, pero hoy reconozco que, a pesar de las dificultades, es la mejor decisión que pude tomar. Mi primer mánager me descubrió cuando ganamos Tenerife’s Got Talent y no me lo pensé, decidí explorar nuevas oportunidades. Primero me fui a Mánchester, donde estuve tres años, y luego residí en Londres otros cuatro. Allí, además de seguir mi entrenamiento como bailarina, empecé a escribir mi propia música. A partir de ahí, me planteé la aventura americana”.

-¿Por qué Los Ángeles?

“Porque me enamoré de esta ciudad cuando la visité por primera vez, sabía que era mi tipo de ambiente. El nivel de baile aquí es impresionante y estás aprendiendo todos los días de los coreógrafos más grandes del mundo. Se me han abierto muchísimas oportunidades y estoy empezando a cumplir todos mis sueños. Además, en cuanto a la música, el mercado latino en Estados Unidos es inmenso y ese es el tipo de música que hago, así que tuvo todo el sentido dar ese paso”.

-En el tiempo que lleva en Los Ángeles ha tenido la oportunidad de participar junto a conocidos artistas. ¿Qué actuaciones destacaría?

“He tenido la suerte de poder trabajar con algunos muy importantes, entre ellos, Hailee Steinfeld, Halsey, James Maslow, Marsha Ambrotius, La Arrolladora, y grandísimos coreógrafos, como G. Madison, Eddie Martínez y Cedric Botelho”.

-Acaba de participar en el iHeart Radio Festival en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada, una cita de indudable repercusión mediática. ¿Qué tal la experiencia?

“Es uno de los festivales más grandes de Estados Unidos, un espectáculo de primerísimo nivel con los mejores artistas del mundo, que fue emitido por televisión a millones de espectadores. Actué como coreógrafa y bailarina para el actor y cantante James Maslow, abriendo el festival. Cuando me bajé del escenario Pink y Coldplay me dijeron que había hecho un excelente trabajo. No pude ser más feliz en ese momento”.

-Más allá de esta cita, su nombre también está asociado a otros destacados trabajos de producción.

“Además de bailarina, fui parte de la producción en los últimos vídeos de Hailee Steinfeld para la canción Capital

letters, de la banda sonora de la película Fifty Shades Freed, y para el último vídeo de Halsey, Alone, que saldrá pronto”.

-En su faceta de cantante y bailarina cuenta con varias producciones que han tenido una gran acogida en el mercado latino. ¿Le ha sorprendido?

“Me hace feliz. Una de mis coreografías se ha hecho viral en mi canal de YouTube, con más de 570.000 visualizaciones, y nuestro show en iHeart Radio ya ha pasado las 91.000. También he lanzado varios singles a lo largo de mi carrera, como In the night, que alcanzó 59.000 visitas; Going down, con la productora norteamericana Rev Ent Global, y Tango, que fue filmado en Buenos Aires y presentado en una gala en Tenerife, a la que asistieron bailarines y prensa internacional”.

-¿Y en el horizonte más próximo, qué cita tiene anotada en su agenda?

“Mi próximo show, que será el 5 de abril en Hollywood, con mi banda y mis bailarines. Allí presentaré mis nuevas canciones”.

-¿Y actualmente qué hace entre actuación y actuación?

“A los pocos meses de mudarme aquí cerré un contrato con una agencia en el departamento comercial y recientemente he firmado con una de las agencias más grandes de baile y teatro, con lo cual estoy más que ocupada con audiciones, pero la mayor parte del tiempo lo dedico a la coreografía y al baile. También soy instructora de fitness y ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto de la compañía Beach Body. Y, por supuesto, también continúo escribiendo mi música, que es mi gran sueño”.

-¿Qué proyectos tiene en su cabeza a corto y medio plazo?

“De momento, quiero seguir aprendiendo, sorprendiéndome a mí misma. El nivel aquí es increíble, todos los días aprendes algo nuevo. En mi cabeza está buscar la perfección en la técnica del baile y poder participar en coreografías con los grandes artistas, pero también quiero lanzar mi nuevo álbum pronto y poder hacer shows con mis bailarines por América y Europa”.

-¿Volverá por Tenerife?

“¡Claro! Tengo pensado ir a principios de junio con la idea de poder hacer un espectáculo. Mi intención es ofrecer allí mi nuevo material”.

-Usted cuenta con un gran número de seguidores en las redes sociales…

“Sí, invito a quien quiera seguir mi carrera a hacerlo a través de Instagram en @sole.basaldua, o en YouTube, en el enlace Youtube.com/solebasaldua”.