“Me gustaría ir al Cabildo (…) pero dependerá de lo que hable con Noelia”

No esconde que le gustaría encabezar la lista por el PP en las próximas elecciones al Cabildo, pero el senador por la isla de La Palma, Mariano Hernández Zapata, subraya que en esa decisión será clave lo que opine la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, que fue quien lo trajo a la política y con quien forma un tándem en el Gobierno municipal, por una cuestión de lealtad personal.

– ¿Los Presupuestos del Estado de 2018 traerán alguna inversión nueva para La Palma?

“En los Presupuestos pasados quedó demostrado que La Palma se vio beneficiada con importantes inversiones. No solo con la recuperación del Convenio de Carreteras, que gran parte viene destinada a La Palma, sino los cuatro millones para el Roque de Los Muchachos, que no se han ejecutado”.

– Bueno, se está haciendo ahora, ¿no?

“Se está ejecutando el millón de euros de cuando Ana Pastor era ministra de Fomento, pero aún quedan otros cuatro más. También los dos millones para el Centro Sociosanitario, que tampoco se han ejecutado. Estamos seguros de que La Palma siempre está en la agenda del Gobierno de España, pero vamos a dejar que pase un poco más el tiempo para que tampoco los senadores seamos un escollo para llegar a acuerdos con otros grupos políticos”.

– ¿Que no se ejecuten los fondos que hay puede repercutir que no llegue más dinero?

“Absolutamente. Hace menos de un mes, me senté con el ministro de Fomento para hablar del Convenio de Carreteras y lo que está claro es que hay 111 millones de euros que no se han ejecutado en las carreteras en Canarias y llevamos 4 años escuchando a CC hablar del castigo del PP. ¿Para qué quieres un nuevo convenio si no has sido capaz de ejecutar el anterior? Con todo, el Gobierno de España ha puesto más dinero. Lo que esperamos es que solventen la papeleta a los vecinos de Fuencaliente que tienen la carretera como la tienen o a los de Tazacorte con la circunvalación”.

– ¿Por qué no se ejecuta entonces si no hay un problema de financiación?

“Hay una clara ineficacia tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo. El término que mis compañeros le han puesto al Gobierno insular actual, el de la pachorra, le viene como anillo al dedo”.

– ¿Que no se acabe la carretera del Norte o del Sur no es un problema del Estado?

“En absoluto. Creo que ha quedado demostrado con los números. Es un problema de ineficacia en la gestión, de cumplir con las inversiones que se hicieron. En la carretera del Norte casi se triplicó el presupuesto. En la del Sur, poco más de los mismo. Hay que pedir más rigor, no solo a los políticos, sino también a los funcionarios, que tienen su responsabilidad”.

– ¿En obras hidráulicas, donde también hay déficit de infraestructuras, pasa lo mismo?

“Es lo mismo. No conozco una opinión de personas relacionadas con el agua en La Palma negativa con el Gobierno de España. El canal de Cruz Bermeja se pudo desarrollar gracias al convenio. Es la misma situación: hay dinero pero los vecinos no lo ven porque los mandos intermedios, Gobierno de Canarias o Cabildo, no son capaces de ejecutarlo”.

– ¿Y con el Fdcan? ¿Cree que falla la Administración o la política?

“Si hay escasos recursos técnicos, otros cabildos han buscado soluciones con gabinetes externos para sacar adelante los proyectos. Hay, entonces, un claro fallo en la hora de la toma de decisiones. Han intentado disparar contra los ayuntamientos que no presentan proyectos. La bandera la debe llevar el Cabildo y tiene muchos proyectos que se pueden desarrollar. En zonas comerciales abiertas habría para San Andrés y Sauces, El Paso, Breña Alta, Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma. Todos los proyectos los encargué cuando era consejero de Comercio y están ahí”.

– ¿Le preocupa la situación del sector del plátano?

“Ahora estamos en un momento clave. En 2020 se vuelve a negociar la PAC y hay que estar ojo avizor. Además se ha calmado en los últimos meses una gran división del sector”

-¿La falta de unidad puede hacernos daño?

“Desde luego. Tenemos que estar unidos e ir a una. La ministra de Agricultura ha estado preocupada por el sector en La Palma. De hecho ha estado tres veces esta legislatura en la Isla, donde hizo llegar el mensaje a los agricultores y gerentes de cooperativas y empaquetadoras, que debemos estar unidos para ser más fuertes en la negociación. La agricultura en Canarias representa el 1,5 del PIB, pero en la Palma hablamos de alrededor del 40%”.

– El paro en La Palma mantiene cifras altas pese a la importante inversión pública que se hace. ¿Qué falla?

“No hemos dejado desarrollar la isla. Hay que avanzar en el turismo. La Palma tiene todos los tipos de protección que existen, no estoy en contra de ello, pero hay que buscar un punto intermedio. Con dinero público solo creamos planes de empleo a seis meses, que son necesarios pero no dan el futuro que necesitamos”

– ¿Qué falla para impulsar el turismo ahora que está el marco legislativo con la Ley de Islas Verdes y del Suelo?

“El Cabildo no hay sido capaz de aplicar estas leyes, que en otras islas sí lo han hecho. ¿Hay algún nuevo proyecto turístico aprobado en los últimos seis meses? Cero. Necesitamos turismo y algo de industria, que es la gran olvidada en La Palma”.

– Usted suena en todas las quinielas como candidato del PP al Cabildo. ¿Será así?

“Como siempre, estaré donde pueda ayudar a desarrollar La Palma y ese puesto será donde diga el PP. Me alegra escuchar que pueda estar en las quinielas al Cabildo. Es una gran responsabilidad y no niego que me haría ilusión y me gustaría, pero depende de muchas cosas más. El gran líder ahora mismo en La Palma del PP es Noelia García. Una fantástica alcaldesa y mi decisión pasará por los que hable y decida con Noelia”.

– Une mucho su destino político al de su alcaldesa

“Es la persona que me introdujo en política, que me ha enseñado muchas cosas y a quien tengo en una gran estima. Por lo que considero justo que sea así”.

– De su labor como número dos en Los Llanos, ¿mejorar la red de agua es lo más orgulloso de lo que se siente?

“Más que del agua, de haber puesto en orden las cuentas municipales. Cuando llegamos al Ayuntamiento en 2008, la mayoría con cero experiencia política, lo encontramos hundido económicamente. A día de hoy pagamos las facturas en 15 días, no tenemos deuda financiera y somos un ejemplo de gestión económica en La Palma”.