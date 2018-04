Nagore lanza un importante mensaje con una romántica foto junto a Sandra Barneda

Se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo nacional y, aunque en pocas ocasiones Sandra Barneda y Nagore Robles hablan de su vida privada, ninguna de las dos oculta su historia de amor. Sin embargo, y con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica, Nagore ha vuelto a hacer una excepción y mandado un contundente mensaje a través de las redes sociales.

Con una foto de los más tierna en la que podemos ver a la presentadora y a la colaboradora a punto de juntar sus labios frente al atardecer, Nagore ha escrito unas palabras con las que mostrar su apoyo a todas las mujeres que han pasado por una situación parecida a la suya o que en algún momento se han sentido discriminadas por su condición sexual. “Dudaba si publicar una vez más mi intimidad; pero el recuerdo de tantos gritos silenciados me ha empujado a hacerlo”, ha confesado Nagora al empezar sus palabras, demostrando que la excepción se debe por una buena causa.

A continuación ha escrito emocionando a sus seguidores: “A ti, mujer que amas a otras mujeres no estás sola. A ti, la chica del instituto que se esconde y aguanta insultos porque dicen que no eres femenina; no estás sola. A ti, la que soporta las miradas hirientes cuando coges a tu chica de la mano o la besas en público; no estás sola. A ti, que tus padres están apenados y avergonzados desde que lo sospechan, no estás sola. A ti, que soportas burlas y bromas homófobas bajo el lema ‘yo os respeto’; no estás sola. A ti, que piensas dos veces si invitar a tu mujer a esa cena familiar o de empresa; no estás sola. A ti, que luchas cada día por sentirte como los demás; no estás sola. A vosotras, que lleváis al cole a vuestros hijos bajo la atenta mirada del resto de los padres; no estáis solas”.

Una carta de apoyo y libertad, en un día tan importante y necesario en este día, que ha terminado así: “A todas las mujeres libres o silenciadas, pero sobre todo fuertes porque lucháis por algo tan natural como es AMAR; NO ESTÁIS SOLAS”.

UNA HISTORIA DE AMOR A FAVOR DE LA VISIBILIDAD

A pesar de que tanto Nagore como Sandra Barneda son muy celosas con su intimidad y al principio poco reticentes en hablar de su romance, lo cierto es que su romance se ha convertido en una historia de amor a favor de la visibilidad, llevando así su lucha contra la homofobia un paso más allá.