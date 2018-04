De la polémica del vestido azul o blanco, llega la nueva ilusión óptica que enloquece a la red

De la polémica del vestido azul y negro, que algunas personas veían de color blanco y dorado, llega ahora a la red una nueva ilusión óptica que promete no dejar a ningún usuario indiferente.

Con poco más de 30 segundos, cualquier ojo humano es capaz de hacer desaparecer la imagen por arte de magia. Los colores difuminados en la fotografía comienzan a diluirse hasta terminar totalmente en blanco e, incluso, en gris. Las instrucciones son bastante sencillas: mirar fijamente la instantánea sin parpadear.

Sin embargo, lo que podría parecer un hechizo de brujería negra -o blanca, en esta ocasión-, lo desmiente la cuenta de Twitter que ha popularizado la imagen. Se trata del efecto Troxler, desarrollado a final del XIX por el médico, político y filósofo suizo Ignaz Troxler, que engaña a nuestro cerebro cuando el dibujo se va contrayendo gradualmente desde los bordes hacia arriba.

Así, la imagen se borra por el procesamiento selectivo que aplica el cerebro porque este filtra la información que considera extraña o innecesaria para que nos centremos en “lo importante”, creado esta ilusión óptica.

Stare at the image for about half a minute without moving your eyes and watch as it gradually disappears. This is a variation of #Troxler’s effect which essentially says that if you fixate your eyes on a certain point, stimuli near that point will gradually fade. pic.twitter.com/qjIrhKpO2V

— David McPhillips (@primaryeyecare1) 12 de marzo de 2018