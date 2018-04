Otra plaga de bajas complica los planes de Etxeberria

Las sufrió José Luis Martí durante las muchas semanas que estuvo dirigiendo al equipo blanquiazul y ahora también las padece Joseba Etxeberria. Son las lesiones, uno de los grandes problemas de la temporada. De cara al trascendental partido del sábado ante la SD Huesca, el entrenador vasco tiene muy mermadas las fuerzas de su equipo debido a una nueva plaga de lesiones que tiene repleta la enfermería blanquiazul. A las bajas ya sabidas de Tayron, Aitor, Camille, Longo, Brian Martín y Ángel Galván, en el día de ayer también Álex Mula tuvo que parar por prescripción médica. El jugador cedido padece un proceso viral, con fiebre y malestar general.

Pero no todo son malas noticias para Etxebe, que en la sesión preparatoria de ayer, desarrollada en las instalaciones de El Mundialito, pudo comprobar la positiva evolución que experimenta Villar. El atacante está próximo a reaparacer, pero lo que no se sabe es si podrá volver a jugar este mismo sábado o tendrá que esperar, como mínimo, una semana más. Al extremo blanquiazul se le pudo ver ayer ejercitándose con el grupo. No obstante lo hizo hasta que el grupo pasó a ensayar un ejercicio de presión intensa.

Etxeberria prefiere no arriesgar con un jugador que ha estado especialmente castigado por las lesiones durante toda la campaña, por lo que se antoja complicado que pueda estar en el once inicial del partido frente al cuadro oscense. Otra cosa es que pueda saltar al campo como revulsivo.

Obviamente, debido a tantas ausencias, el cuerpo técnico incluso está encontrando dificultades para poder entrenar con normalidad. Por ejemplo, para suplir la ausencia temporada del portero del filial, Ángel Galván, que se lesionó tras sufrir un impacto en el hombro el martes, ha tenido que entrenar con los profesionales el guardameta sueco, Jaan Philip Tear, quien ya empieza a ser habitual en las sesiones de trabajo del primer equipo.

Mientras tanto, los jugadores que permanecen sanos, siguen preparando con máxima intensidad la visita del conjunto aragonés, uno de los más firmes candidatos a lograr el ascenso directo al final de la competición regular.

En la jornada de ayer, el preparador del conjunto blanquiazul hizo hincapié en que los suyos presionasen en campo contrario al rival y que le dieran prioridad a la rápida circulación del balón.