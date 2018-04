Piden boicotear a Saimaza y Marcilla por decir uno de sus directivos que “España es un estado fascista”

Las redes sociales están cocinando un boicot contra las marcas de café Saimaza y Marcilla, ambas pertenecientes a la compañía holandesa Jacobs Douwe Egberts (JDE), después de que uno de sus directivos, el catalán Xavier Mitjavila, afirmara en su Facebook que “España es un estado fascista” y compartiera esa publicación mostrando un lazo amarillo (en apoyo a los políticos independentistas presos).

El mensaje, que ha sido eliminado, llamó la atención de numerosos usuarios, quienes no tardaron en pedir un boicot contra las marcas que la compañía comercializa en España, como Hornimans, Soley, L’Arôme Espresso, Jacobs y Carte Noire, además de ser propietario de Senseo y Tassimo, pero especialmente contra las marcas Saimaza y Marcilla.

La compañía ha salido al paso del enorme revuelo generado asegurando en un comunicado que lo expresado por Mitjavila es solo “una opinión personal” e invitando a los usuarios a tomarse un café (o un té) porque “puede ayudar al entendimiento mutuo”. La forma en la que la compañía ha intentado atajar esta crisis no ha hecho más que enfadar aún más a los tuiteros, que exigen que el directivo catalán sea despedido. Se trata de una crisis de comunicación en toda regla, algo que podría costarle millones de euros a la compañía si no toma medidas que aplaquen el embrollo en el que la ha metido el post de Mitjavila.

Decir que mi país es un estado fascista no es una “opinión personal” Sres de #JACOBSDOUWEEGBERTS , es un insulto. Los españoles merecemos una disculpa de ustedes y su directivo y no “un café”. @MarcillaMolido @Lorespresso #hornimans #saimaza @TassimoES pic.twitter.com/EeVaY1wNHG

Vengo de tomar el último café del día. Le he pedido al camarero que no fuese ni de la marca Marcilla ni de Saimaza. Yo no regalo dinero a los ejecutivos idiotas que insultan a mi país. Y tampoco a los empresario no menos idiotas que los mantienen en sus puestos.

— García Domínguez (@jg_dominguez) 30 de marzo de 2018