Saavedra garantiza que de momento no hay un sustituto oficial al Diputado del Común

Jerónimo Saavedra no tiene aún claro el día de su marcha segura como Diputado del Común. Pero sí tiene decidido, que no permanecerá en el cargo si no lo estríctamente necesario -semanas y quizá no meses-, hasta que el Parlamento le libere del cargo con el nombramiento de su sustituto provisional, que será mujer, según todos los indicios. La asesora en materia de Justicia del Diputado del Común, Candelaria González Barreda, tal y como adelantó el periódico Canarias 7, es la persona en la que Saavedra piensa como adjunta a la institución y cuya aptitud deberá ser valorada por los parlamentarios en fecha próxima. Saavedra planteó anteayer a la presidenta del Parlamento de Canarias, el nombre de González Barreda.

La noticia de que Saavedra cesará voluntariamente como Diputado del Común, ante la larga prórroga a que se ha visto obligado por la falta de acuerdo entre los grupos políticos para nombrar un sucesor, saltó, el pasado 15 de marzo en una declaraciones a DIARIO DE AVISOS: “No aguanto más en el cargo; que me sustituya un adjunto”, declaró Saavedra entonces a este periódico, una vez que se produjo la ruptura del concenso que habían alcanzado Coalición Canaria (CC) y el PSOE. “No esperen que siga en el cargo, a partir de abril”, remarcó. Saavedra lleva como Diputado del Común seis años y cuatro meses, a pesar de que la duración del mandato está fijada en un lustro por el artículo tres de la ley que rige la institución.

Tal como sucedió en el caso de Soledad Becerril, a la que reemplazó el actual Defensor del Pueblo, su anterior adjunto, Francisco Fernández Marugán, Saavedra confía en que también se opte por la misma solución en Canarias.

“Tengo compromisos internacionales propios de la institución que cumplir”

Jerónimo Saavedra declaró ayer a este periódico que la decisión sobre su continuidad o no al frente de este organismo depende de la Cámara autonómica.

En esta línea, recordó que mantiene una agenda de trabajo que “tengo que cumplir”. Así las cosas, detalló que tendrá que acudir el próximo siete de mayo a la comisión parlamentaria para informar de “lo que ocurrió en el año 2017”, en referencia al Informe Anual del Diputado del Común, que posteriormente tiene también previsto presentar en el Pleno del Parlamento de Canarias.

“Tengo, además, una serie de compromisos internacionales, europeos de la propia institución”, explicó el Defensor del Pueblo de Canarias, quien apostilló que “ya tomaré yo la decisión cuando lo estime oportuno”. Lo cierto es que el nombramiento del sustituto del Diputado del Común se ha quedado sobre la mesa en el Parlamento de Canarias después de que hasta en dos votaciones no prosperasen los nombres planteados por el PSOE y Podemos, al no contar con el respaldo del resto de las fuerzas políticas en la Cámara. Si bien, cabe recordar que los socialistas llegaron a forjar un acuerdo con CC y el PP a principios de este año para la renovación de los órganos que dependen del Parlamento de Canarias, que finalmente se vio desbaratado por los frentes abiertos en otros organismos como el Consejo Rector de la Radio Televisión Canaria o la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Jerónimo Saavedra no ha ocultado en ningún momento su voluntad de dejar el cargo de Diputado del Común, una vez que ya ha ha sobrepasado con creces el tiempo por el que fue nombrado para desempeñar este cargo, con el que además tiene previsto despedirse de la política activa después de una larga e intensa carrera.