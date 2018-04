Tenerife se convierte en la capital de la animación iberoamericana con la celebración de los Premios Quirino, que se celebrarán hoy y mañana en Santa Cruz. Este encuentro busca poner en valor y tender lazos entre la producción de animación de América Latina, España y Portugal.

La organización propone un intenso programa con tres actividades principales: la gala de entrega de premios, que se realizará mañana en el Auditorio de Tenerife, con nueve distinciones a lo mejor de la animación de la región; el Foro de Coproducción y el Congreso Internacional de la Animación.

Veinticuatro obras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay optan a los Premios Quirino en sus nueve categorías. España, con 12 obras finalistas, es el territorio más representado, seguido de México y Colombia, con 5 cada uno. Entre los trabajos seleccionados se incluyen títulos celebrados a nivel internacional, como los largos Tadeo Jones 2, El libro de Lila (Colombia/Uruguay) y Ana y Bruno (México); las series Puerto Papel (Chile/Brasil/Colombia/Argentina) o Pocoyó (España), y los cortos Cerulia (México) o Decorado (España), entre otros.

Varios directores reconocidos aparecen en el listado de candidatos a los galardones, como Juan Pablo Zaramella, Sofía Carrillo o Alberto Vázquez. Con el objetivo de impulsar la carrera de nuevos talentos, los Quirino también reconocen el mejor trabajo de escuela, categoría a la que optan los cortos We Are the Immigrants (Colombia/Estados Unidos), Un día en el parque (España) y Tántalo (Argentina).

Antes de la ceremonia, hoy y mañana se desarrollarán las dos actividades de encuentro en el Auditorio de Tenerife, principal sede de esta edición. En el Foro de Coproducción se proponen diversos espacios de networking, como reuniones B2B de coproducción, meeting corners y presentaciones de la industria por parte de asociaciones profesionales de las regiones participantes. Asimismo, la organización ha convocado una mesa de trabajo entre las diferentes asociaciones y el Programa Ibermedia, con el objetivo de analizar las necesidades del sector de la animación iberoamericana y las alternativas que se pueden poner en marcha desde la entidad para el estímulo de la coproducción audiovisual en el espacio iberoamericano.

En el Congreso Internacional de la Animación Iberoamericana se presentarán 11 comunicaciones de Brasil, Dinamarca, Ecuador, España, México y Portugal; y se contará con la participación especial del historiador de la animación, docente y escritor Giannalberto Bendazzi; y la de María Laura Ruggiero, cineasta argentina, diseñadora audiovisual y storyteller con especialización en narrativas experienciales y transmedia.

Además, tendrá lugar una mesa de trabajo con representantes de universidades, escuelas y centros de formación de Iberoamérica.

Durante estos días también se desarrollarán diversas proyecciones de las obras finalistas en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Cabe destacar la proyección del documental Sin dejar rastros (vida y obra de Quirino Cristiani), de Diego Kartaszewicz.