Studio Ghibli, Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

Ghibli, el estudio de animación japonés, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, según informó este miércoles el jurado. Studio Ghibli, conocido por sus largometrajes animados, ha producido también cortometrajes, comerciales de televisión y una película para la pequeña pantalla.
Fue fundado el 15 de junio de 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, después del éxito de la película de anime Nausicaä del Valle del Viento (1984). Ghibli también ha colaborado en el desarrollo visual de varios videojuegos.
Este premio es el segundo de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias, que cumplen su edición número 46. Optaban un total de 48 candidaturas de 20 nacionalidades.
“Mediante un proceso artesanal de gran imaginación, el estudio Ghibli ha creado historias universales, llenas de sensibilidad y de valores humanistas. La empatía, la tolerancia y la amistad. Así como el respeto por las personas y la naturaleza”, destacó el presidente del jurado, Miguel Falomir.