Carla Quílez e Iván Pellicer, premios Lo Que Viene

Carla Quílez, Iván Pellicer y la asociación Dones Visuals recibirán los primeros Premios Lo Que Viene de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE, impulsora de los Premios Feroz). La AICE ha creado estos tres galardones, en el marco de su festival de cine y series, para destacar a intérpretes con un brillante porvenir y también a una iniciativa innovadora que aporte oxígeno al panorama actual y al venidero.
COLOQUIO EN TEA
La entrega de premios tendrá lugar durante la inauguración del VII Festival de Cine y Series Lo Que Viene, el 1 de junio en Tenerife. Ese mismo día (19.30 horas), en TEA Tenerife Espacio de las Artes, los intérpretes Carla Quílez e Iván Pellicer charlarán con el público sobre el panorama audiovisual en el que se mueven y sobre cómo se ven en el futuro.
La entrada es gratuita, hasta completar el aforo, previa inscripción a través del siguiente enlace web: https://www.encarofactory.com/event-details/encuentro-con-ivan-pellicer-y-carla-quilez.
“En esta nueva edición del festival Lo Que Viene -señala Alicia García de Francisco, nueva presidenta de AICE-, hemos querido dirigir nuestra mirada al talento emergente en diferentes áreas. En la interpretación, con los premios a Carla Quílez e Iván Pellicer, dos nombres con una enorme proyección y que representan el presente de una nueva generación; en el impulso industrial, con el reconocimiento al impecable trabajo que realiza Dones Visuals para conseguir una mayor igualdad de las mujeres en el sector audiovisual, y en la generación de proyectos, a través del primer Laboratorio de Series Lo Que Viene-Feroz, para apoyar nuevas ideas en el audiovisual español”.
El festival de cine y series Lo Que Viene cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Canarias (Turismo de Islas Canarias), así como con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Entre el 1 y el 4 de junio, la programación se desarrollará en el Centro de Arte La Recova y en TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Lo Que Viene Tenerife no es un festival al uso, sino un encuentro de la prensa especializada en cine y series con agentes de la industria audiovisual. Se trata de una oportunidad para debatir en un ambiente distendido sobre los principales temas de actualidad y mostrar un avance de los estrenos antes de que lleguen a las pantallas. Todo ello sin olvidar el preestreno de películas y series en primicia para el público local.