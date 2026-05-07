‘Anatomía de un instante’, con 15 candidaturas, lidera los Premios Anillos de Oro

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas anunció este miércoles las candidaturas de la primera edición de los Premios Anillos de Oro, galardones que se entregan el 20 de junio en el capitalino Recinto Ferial de Tenerife. Las actrices Sara Sálamo y Beatriz Arjona fueron las encargadas de desvelar los nombres de las series y personas nominadas en 23 categorías, en un acto celebrado en el Lírico Rooftop Calderón (Teatro Calderón) de Madrid, con la supervisión del notario Juan Luis Nieto de Magriñá.
LA RELACIÓN DE FAVORITAS
Con 15 candidaturas, Anatomía de un instante es la gran favorita, seguida de Querer, con ocho opciones a galardón. Con seis figuran La vida breve y Yakarta, seguidas de Superestar, con cinco. Además, aspiran al Anillo de Oro a mejor actriz protagonista Nagore Aramburu, por Querer; Carmen Machi, por Celeste, y Esperanza Pedreño, por Poquita Fe, mientras que Javier Cámara, por Yakarta; Pedro Casablanc, por Querer, y Álvaro Morte, por Anatomía de un instante, optan al Anillo de Oro a mejor actor protagonista.
En mejor serie de no ficción están nominadas Alaska Revelada, Esta ambición desmedida y Luz en la oscuridad, mientras que en mejor serie de ficción de comedia, Celeste, La vida breve y Poquita Fe. A estas se suman Anatomía de un instante, Querer y Yakarta como candidatas a mejor serie de ficción dramática. Destacan también, entre las 23 categorías, Juan Ibáñez, por Los años nuevos; Álex de Lucas y Raúl Santos, por Superstar, y C. Tangana, por Esta ambición desmedida, que pugnan por el Anillo de Oro a la mejor música, o la Andalucía Film Commission, la Film Madrid Region y Rías Baixas Film Commission, que compiten por el galardón a mejor film commission/office.
Los Premios Anillos de Oro están organizados por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas, con el apoyo del Cabildo de Tenerife (por medio de Turismo de Tenerife y la Consejería de Cultura y Museos), el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo.
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, presente ayer en el anuncio de las candidaturas, destacó que “acoger la primera edición de los Premios Anillos de Oro en Santa Cruz de Tenerife es una magnífica noticia para la Isla, que refuerza su posicionamiento como destino vinculado a la cultura, la creatividad y la industria audiovisual”.