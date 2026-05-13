El Ficmec impulsa el cambio de modelo con su feria de productos agroecológicos y sostenibilidad

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) reafirma su apuesta por la soberanía alimentaria y el consumo consciente con la celebración de una nueva edición de su feria de productos agroecológicos y de sostenibilidad. Para el festival, el auge de la agricultura que vuelve a los orígenes y a la coherencia no es una moda pasajera, sino la base estructural de un cambio de modelo necesario para demostrar que una alimentación más justa y sana es posible.
Más allá de la alimentación, la feria de productos sostenibles del Ficmec busca dar visibilidad a empresas y agentes económicos que asumen el reto de la experimentación hacia modelos de negocio respetuosos con el planeta, destacando la valentía de estas iniciativas.
Esta edición cuenta nuevamente con el respaldo fundamental del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Margarita Hernández, ingeniera agrónoma y coordinadora de fomento y promoción de la producción ecológica del ICCA, destaca la consolidación de esta alianza: “Llevamos mucho tiempo colaborando con el Ficmec a través de diferentes iniciativas. Un año más apoyamos la feria agroecológica porque estamos alineados en los principios que defendemos: el cuidado del entorno y la salud de las personas. Trasladar estos conceptos a la población a través de actividades lúdicas es una oportunidad clave y consideramos que el Ficmec es el entorno ideal con una programación muy completa y una organización rigurosa y comprometida”.
La programación de esta 28ª edición contará con talleres de cocina sostenible, intercambios de semillas y propuestas innovadoras relacionadas con la ganadería ecológica o la creación artística con materiales reciclados. La feria agroecológica y sostenible se desplegará en las dos sedes del festival: el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, en Garachico, y el sábado 6 y el domingo 7 de junio, en Icod de los Vinos.
Aquellas empresas, agricultores y agentes del sector que deseen participar con un estand ya pueden realizar su inscripción a través del enlace web https://ficmec.es/ferias/.
‘JUGANDO EN VERDE’
En otro orden de asuntos, pero sin dejar la programación del Ficmec, Jugando en Verde, la pionera jornada de videojuegos responsables del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, celebrará su decimosegunda edición con un completo programa que busca crear conciencia a través de charlas y espacios de encuentro para reflexionar sobre el juego responsable con personas expertas en la temática.
Este año, la jornada aborda un cruce entre lo medioambiental, los videojuegos y la inteligencia artificial, contando para ello con dos mujeres referentes en investigación y emprendimiento, que desde Canarias trabajan con proyectos internacionales, “mostrando cómo las cuestiones más punteras están muchas veces más cerca de lo que creemos”, señala la coordinadora de este programa, Eurídice Cabañes, que será la encargada de inaugurar la jornada con la actividad Videojuegos, IA y el coste invisible de lo que imaginamos.
La primera de las invitadas será Maica Amador Marrero, investigadora con publicaciones de alto impacto en el Iuces (Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), CEO, cofundadora e investigadora en Sparkling Tech Solutions (ganadora a la mejor startup universitaria de 2025) y en el Observatorio La Osa Menor.
En la charla titulada Inteligencia artificial y videojuegos: Innovar sin comprometer el planeta, Amador reflexionará de forma práctica sobre cómo la revolución tecnológica está transformando la forma en la que aprendemos y nos relacionamos, con una mirada crítica pero propositiva hacia una IA que no solo sea inteligente, sino también sostenible.
Otro de los ponentes invitados, Alberto Oliván Tenorio, planteará en Cangrejos, internet muerta y el sueño de Brahma, cuestionamientos sobre cómo es la huella ecológica que dejan las tecnologías en los entornos digitales, o de qué deberíamos hablar cuando hablamos de basura digital. Oliván Tenorio es docente universitario y diseñador narrativo y de juego, así como compositor y diseñador de sonido. También es cofundador del estudio de videojuegos independiente Fictiorama Studios.
Otra de las personalidades que participará en la jornada será Yurena Escobar, fundadora y CEO de Flecher.co; cofundadora de Fleeverse y miembro del consejo general de ÂVAT, organización dedicada a impulsar la transformación de las empresas mediante la creatividad y la innovación, que explorará en su ponencia Cuando jugar también protege: videojuegos que convierten la conciencia ambiental en experiencia el caso de Find the Seasouls, el videojuego con casi cinco millones de visitas creado como experiencia para Canarias en Roblox, mostrando cómo un videojuego puede conectar a nuevas generaciones con un territorio, su biodiversidad y su imaginario natural a través del juego, la exploración y el descubrimiento.
Las inscripciones para la XII Jornada Jugando en Verde pueden realizarse de forma gratuita en el siguiente enlace web: https://ficmec.es/jugando-en-verde/.
El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) se desarrollará desde el jueves 28 de mayo hasta el domingo 31 en sus habituales ubicaciones en Garachico, para continuar la semana siguiente con la segunda parte de la programación en Icod de los Vinos, desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de junio.