Fimucité presenta en Madrid la gran celebración con motivo de su 20º aniversario

Por primera vez en su historia, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) se presentó en Madrid, en un acto celebrado en el rooftop del Hotel Emperador. La cita, este miércoles, sirvió para dar a conocer algunos de los platos fuertes de su vigésima edición, que conmemorará del 3 al 19 de julio el aniversario con una gran celebración de la música de cine.
En la presentación se subrayó el homenaje que el festival dedicará a John Williams y su trabajo para Star Wars. Fimucité presentará por primera vez en Canarias el espectáculo Star Wars: A New Hope In Concert los días 17 y 18 de julio, con la Sinfónica de Tenerife interpretando en directo la legendaria partitura de Williams mientras se proyecta la película de 1977. Al frente de estos conciertos live-to-picture estará la compositora Eímear Noone, primera mujer en dirigir la orquesta de los Óscar, en 2020.
El broche de oro al 20º aniversario llegará el 19 de julio con la Fimucité 20 Red Carpet Gala, dirigida por Diego Navarro, con la Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir, un recorrido por partituras oscarizadas de películas como Ben-Hur, Lawrence de Arabia, E.T. El Extraterrestre, El Señor de los Anillos, Bailando con lobos, Titanic y Dune, entre otras.
“Fimucité representa una de las expresiones más sólidas de la estrategia de Tenerife por posicionarse como un destino cultural de referencia internacional. Su 20º aniversario no solo celebra una trayectoria de excelencia, sino también el compromiso de la Isla con una oferta turística diversa, innovadora y de alto valor añadido”, apunta Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife.
Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, afirma que “Fimucité es mucho más que un festival: es una plataforma estratégica que proyecta la imagen de Tenerife a nivel internacional a través de la cultura y la música de cine”.
“Cumplir 20 años es emocionante y también una gran responsabilidad”, apunta Diego Navarro, fundador y director de Fimucité. “Hemos concebido una gran celebración colectiva de la música de cine, mirando a las partituras que acompañan a generaciones enteras de espectadores y reivindicando su valor artístico, cultural y emocional”.
NOVEDADES
Entre las novedades dadas a conocer en Madrid figura el concierto prefestival al aire libre And The Winner is…, el 6 de junio (20.00 horas) en la capitalina plaza de la Candelaria, a cargo de la Pop Culture Band. También el concierto Golden Piano Stories, el 11 de julio (20.00 horas) en el Teatro Leal de La Laguna, protagonizado por el pianista polaco Aleksander Debicz.
Otra de las citas será John Williams Reimagined, que se estrena en España el 16 de julio, en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, y volverá a ofrecerse el 18 de julio en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. El concierto, producido por Robert Townson, propone un recorrido por el universo musical de John Williams.
Entre los invitados estará además el maestro Stephen Warbeck, ganador del Óscar por Shakespeare in Love, quien regresa a Fimucité 15 años después de su participación en la quinta edición. En breve el festival anunciará más novedades.
Fimucité cuenta con el apoyo como máximo patrocinador del Cabildo (Turismo de Tenerife y área de Cultura). Asimismo, lo patrocinan los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y el Gobierno de Canarias (ICDC), con la implicación de la Sinfónica de Tenerife, el Auditorio de Tenerife y otros colaboradores públicos y privados.