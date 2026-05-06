El Festival de Cine Fantástico Ciudad de La Laguna Isla Calavera amplifica su repercusión internacional con su presencia en Cannes

El Ayuntamiento de La Laguna, como principal patrocinador del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, participará este año en el Festival Internacional de Cine de Cannes, el certamen cinematográfico de mayor prestigio mundial, cuya 79ª edición se celebra del 12 al 23 de mayo de 2026, en una acción que supone un hito cultural e institucional para el municipio.
El anuncio ha sido realizado este miércoles por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, junto a los codirectores del Isla Calavera, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, en un acto celebrado en el Teatro Leal, en el que también ha estado presente el concejal de Cultura, Adrián del Castillo.
“Participar en mayor festival de cine del mundo supone el culmen de un trabajo que se ha realizado durante los últimos años para posicionar al Isla Calavera, y por tanto a La Laguna”, ha indicado el alcalde. “Colocamos nuestro festival a nivel internacional, hablamos de tú a tú a otros grandísimos festivales y reforzamos el posicionamiento de la cultura como eje de nuestra acción de gobierno municipal. Es también una oportunidad para buscar en ese gran mercado cinematográfico oportunidades de negocio que pueden resultar muy beneficiosas para el municipio de La Laguna y para el conjunto de la isla de Tenerife”.
Luis Yeray Gutiérrez asegura que la presencia en Cannes permitirá posicionar a La Laguna como un municipio cinematográfico de referencia, tanto por su potencial como localización atractiva para rodajes como por su capacidad para acoger eventos culturales y profesionales innovadores y especializados. La iniciativa reforzará además la marca de la ciudad en un escenario de primer nivel, proyectando los valores culturales, patrimoniales y creativos del municipio.
“Participar en Cannes es el mayor hito que puede existir dentro del mundo de los festivales”, ha asegurado Ramón González Trujillo. “Vamos a tener un contacto directo con distribuidores, productores y directores de talla internacional, e intentar crear hilos de trabajo y de negocio también para la ciudad. Además, el Isla Calavera se va a dar a conocer a otros lugares del mundo donde todavía no habíamos llegado. Intentaremos que el trabajo nos lleve a ser de nuevo invitados una segunda vez a Cannes, para seguir creciendo y lograr esa expansión del festival y de La Laguna en Europa”.
Esta participación se produce a partir de una invitación oficial y expresa, que reconoce la consolidación del Isla Calavera como “referente indiscutible a nivel internacional”. La participación tendrá lugar en el marco del Marché du Film, principal mercado profesional de la industria audiovisual, en el espacio Fantastic Pavilion, uno de los enclaves de referencia para la comunidad internacional del cine fantástico dentro de Cannes. Allí, el sábado 16 de mayo, tendrá lugar la presentación oficial del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que servirá para dar a conocer la décima edición del certamen ante productores, distribuidores, programadores, responsables de festivales, prensa especializada e instituciones culturales de todo el mundo. “No solo pondremos un resumen de estos 10 años y además con imágenes de San Cristóbal de la Laguna, sino que además avanzaremos cuáles serán algunos de los invitados del festival en esta décima edición”, ha destacado Daniel Fumero.
Proyección internacional
Durante su presencia en el Marché du Film, el Festival Isla Calavera Ciudad de La Laguna anunciará los primeros nombres confirmados de invitados internacionales de su décima edición, que tendrá lugar del 6 al 15 de noviembre, y presentará su cartel oficial. Asimismo, la dirección del certamen asistirá al encuentro anual de la Federación Internacional de Festivales Méliès (MIFF), que agrupa a 32 miembros de 22 países en cuatro continentes, prevista para el miércoles 13 de mayo.
También está prevista la entrega simbólica, para su exhibición permanente en el Fantastic Pavilion, del trofeo de Honor de Isla Calavera, en una acción destinada a reforzar la visibilidad internacional del certamen dentro de este espacio profesional vinculado al fantástico. La escultura creada por el maestro de los efectos especiales Colin Arthur (Premio Isla Calavera de Honor 2017) compartirá estantería con galardones de festivales de referencia como Sitges (España), Mórbido (México), BIFAN (Corea del Sur) o el BIFFF (Bruselas).
La 79ª edición del Festival de Cannes se perfila como una de las más destacadas de los últimos años, reuniendo a las grandes figuras y nuevos talentos del cine en una celebración que volverá a situar al séptimo arte en el centro de la conversación cultural global. España tendrá, además, un papel especialmente relevante con tres producciones en competición oficial: ‘La bola negra’ de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ‘Amarga Navidad’ de Pedro Almodóvar y ‘El ser querido’ de Rodrigo Sorogoyen, estas dos últimas rodadas en Canarias, reflejo del creciente peso del archipiélago como escenario cinematográfico.
Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna, Isla Calavera cuenta en su décima edición con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Cultura, junto a Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de las Islas Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Cabildo de Tenerife, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film.