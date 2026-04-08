El Isla Calavera abre el plazo de inscripción de películas para su décima edición

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera acaba de abrir la convocatoria para la recepción de largometrajes y cortometrajes para participar en su décima edición, que se celebra del 6 al 15 de noviembre de 2026 en Tenerife. Con esta nueva llamada a creadores de todo el mundo, el certamen reafirma su posición como una de las citas de referencia del cine fantástico en España y un punto de entrada clave dentro del circuito internacional de festivales de género.
Isla Calavera es el único certamen de Canarias dedicado al género fantástico con formato de gran festival, una cita que combina programación internacional, secciones competitivas, presencia de industria y un fuerte vínculo con el territorio. El Ayuntamiento de La Laguna actúa como patrocinador principal, reforzando el compromiso institucional con la cultura y el cine de la ciudad Patrimonio de la Humanidad.
CONVOCATORIA
La convocatoria está dirigida a obras de género fantástico (terror, ciencia ficción, fantasía, thriller, comedia negra…), tanto en imagen real como en animación, y en formato de ficción o documental, producidas en cualquier país y en cualquier idioma. Los trabajos pueden inscribirse a través de las plataformas FilmFreeway y Festhome. La fecha límite para la recepción de copias de visionado es el 1 de octubre. Los detalles y requisitos específicos para cada sección pueden consultarse en las bases oficiales, disponibles en la página web del festival.
En paralelo a su convocatoria internacional, Isla Calavera refuerza la sección Hecho en Canarias, para visibilizar largometrajes y cortometrajes producidos entre 2024 y 2026 con un vínculo específico con el Archipiélago. Pueden participar producciones rodadas en las Islas, firmadas por residentes canarios, impulsadas por empresas del territorio o con al menos el 50% del equipo residente en Canarias. La sección, no competitiva, se plantea como un puente entre el talento local y el circuito internacional del género fantástico. Obras con el sello Hecho en Canarias también pueden participar simultáneamente en la sección oficial a concurso.
El festival mantiene el Premio Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo de género fantástico, que abre la puerta a los Méliès de Oro del MIFF (Méliès International Festivals Federation). Esta distinción se suma a los premios del Jurado y del Público en sus secciones competitivas, con galardones al mejor largometraje y cortometraje, dirección y guion, interpretaciones, efectos especiales y vestuario.
PREFESTIVAL
Más allá de su agenda, el festival actúa como motor de diálogo entre industria, creativos y público, reforzando su papel como punto de encuentro español del fantástico global. A finales de abril tendrán lugar las primeras actividades prefestival de esta edición, donde además se van a dar a conocer los primeros detalles de la programación.