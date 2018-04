El tuit sobre la bandera canaria que ya es bochornosamente viral

Cuántas veces al ir a comprar algún producto en la tienda de Amazon en Internet los usuarios canarios se han encontrado con aquello de “no se realizan envíos a Canarias”. Muchas, demasiadas. Esto, que podría ser solo una simple incomodidad a la hora de hacer una compra, se ha convertido en una de esas ironías de la vida cuando se trata de un producto concreto: la mismísima bandera de Canarias, disponible a diferentes precios en la plataforma de venta online, pero que, curiosamente, no se envía a las Islas.

Tras darse cuenta de lo absurdo que resulta vender una bandera y no enviarla al territorio que representa, un usuario de Twitter de nombre @CanariasMemes, publicó un tuit con la imagen del producto, su precio y las condiciones de envío.

Inmediatamente, su publicación se hizo viral y ya ha superado los 2.200 likes y los 1.400 retuits. La mayoría de los comentarios dejados por otros usuarios se toman a broma la irónica circunstancia, aunque otros señalan la parte dramática del asunto, ya que esta aparentemente insignificante cuestión está causada por los elevados costes de envío y de aduana, algo que perjudica a los canarios con respecto a otros territorios españoles.

Dónde será ese otro sitio que esté comprando banderas canarias? O eso, o el vendedor no sabe dónde está su clientela — Patri Formaxión (@patriformaxion) 29 de marzo de 2018

me cago en.. ¿que papafrita ha hecho lo de los envios’ — Deka Black (@TokuDeka) 29 de marzo de 2018

De hecho, no es la primera vez que el tema de los no envíos a Canarias provoca revuelo en las redes. Hace unas semanas la polémica la protagonizaba Dulceida, una de las blogueras más populares del panorama nacional, cuando se conoció que la política de envíos de su tienda online excluía los envíos a Canarias. La polémica quedó zanjada tras explicar que dejaron de enviar a las islas después de comprobar que “por mucho que digan que no hay aduana ni ningún trámite que hacer, cuando os llegaba el paquete os cobraban importes altísimos en relación a lo pedido”.

Otro caso sonado fue el del juego de mesa Monopoly en su edición Islas Canarias, un juego que tampoco se envía desde Amazon a las islas en las que está basado debido a los costes y las aduanas que imposibilitan el acceso a la compra online con condiciones similares a las de la Península.