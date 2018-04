Un duelo sin red de seguridad entre CD Tenerife y SD Huesca

Sin margen de error. Ni Tenerife ni Huesca pueden fallar esta tarde si no quieren alejarse de sus respectivas aspiraciones. La de los blanquiazules sigue siendo clasificarse para la liguilla de ascenso, mientras que el conjunto aragonés pelea por ascender directamente, sin trámites.

Tras perder el pasado fin de semana en León, los de Joseba Etxeberria tienen que recortar, de nuevo, su desventaja con respecto a la zona de promoción. Pero levantar el ánimo de la tropa tras este varapalo, no ha sido lo peor de la semana. El técnico vasco ha tenido que lidiar con las lesiones, verdadero talón de Aquiles para el Tenerife del presente curso. Esta semana se ha sabido que Longo se pierde lo que queda de temporada debido a que tiene fracturado el glenoides anterior del labrum del hombro izquierdo y podría pasar por el quirófano. Muy mala noticia, teniendo en cuenta que el italiano es el máximo realizador del equipo.

Además, el míster vasco no podrá contar con Aitor Sanz, Camille y Tyronne, todos ellos lesionados.

La cara de la moneda es la recuperación del segundo máximo artillero del equipo, Juan Villar, que está de regreso por enésima ocasión, aunque no para entrar de inicio. Quien si volverá a la formación titular es el Pela Aveldaño, una vez que ha cumplido su partido de sanción. Otro que también está disponible, y saltará al terreno de juego de entrada, es Álex Mula. El futbolista cedido no pudo medirse a la Cultural por enfermedad.

Mientras tanto, el rival mantine un pulso con Sporting de Gijón y Rayo Vallecano, primero y segundo, respectivamente. Los de Rubi están a solo dos puntos de estos dos equipos, por lo que un tropiezo de cualquiera, unido a una victoria en el Heliodoro, les permitiría regresar a los puestos de ascenso directo en los que ha estado durante muchas jornadas.

El conjunto oscense tendrá para este encuentro dos bajas importantes, la del delantero argentino Chimy Ávila, por sanción, y la del medio centro defensivo Aguilera, por lesión. Sin embargo, regresa a lista de convocados Gallar, que no pudo jugar contra el Barcelona B por sanción, y Akapo, que ha estado dos meses de baja por una lesión de menisco.



Un récord al alcance

El Tenerife ha ganado los cinco partidos disputados en el Heliodoro desde la llegada de Etxeberria. Si vence hoy podría igualar las seis victorias consecutivas que lograron los blanquiazules en su último ascenso a Primera División (2008/2009).