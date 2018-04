Urbanismo prepara una ordenanza para asfaltar lo solares públicos de Santa Cruz

La moción presentada por Cs sobre las dotaciones de Cabo Llanos sirvió para conocer que Urbanismo prepara una ordenanza para asfaltar los solares públicos y poder destinarlos a aparcamientos. Tal y como explicó el edil del área, Carlos Tarife, “cada vez que algún servicio ha pedido informe a Urbanismo para ver si se puede o no asfaltar un solar, nos encontramos con que el planeamiento no lo permite”. Esto mismo es lo que pasó con el solar del mamotreto, que finalmente no podrá ser asfaltado y que en su momento provocó la salida del Ayuntamiento de Carlos Garcinuño por oponerse a que el proyecto de derribo recogiese ese asfaltado.

Tarife apuntó que lo que se pretende con la ordenanza es dar una solución temporal a estos espacios hasta que se desarrollen los usos en ellos previstos. Admitió que, “cuando modifiquemos el PGO cambiaremos los usos y se permitirá el asfaltado de esos solares como aparcamientos temporales”.

En cuanto a sí se pagará o no por aparcar en ellos, Tarife no supo precisar el modelo de gestión. “Eso lo regulará el área de Infraestructuras o Servicios Públicos, algunos los dejaríamos como simples aparcamientos y en otros a lo mejor cabe un sistema de control”. La ordenanza afectará a todos los solares públicos, ya sean municipales o de otras administraciones. “Por ejemplo, el que está junto al Centro de Salud de Ofra, en la avenida de Los Príncipes, es municipal, y ese lo asfaltaríamos nosotros”. En este espacio está prevista la construcción de una comisiaría de policía, hasta que eso pase, una vez asfaltado, se usaría como aparcamiento. “En Cabo Llanos, el de la parcela del Gobierno de Canarias donde iba la Ciudad de la Justicia, tendríamos que llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para que o bien lo asfaltar o nos lo cediera para hacerlo nosotros”, explicó Tarife.

El edil también avanzó que el Gobierno de Canarias se encargará de acondicionar otro de los solares de su propiedad en Cabo Llanos, concretamente el que está entre el Centro Cultural El Tanque y las dos torres. “Invertirá unos 160.000 euros en adecentarlo así que seguramente le pediremos que lo asfalte”, agregó el edil. Urbanismo espera tener la ordenanza lista este mismo año.