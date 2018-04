Violetta, reside en Adeje, es primera clasificada en Miss Rusia y candidata a Miss Universo 2018

Llega al lugar de la cita, el Hotel Ibersotar Sábila en Costa Adeje, unos minutos antes de la hora acordada. Lo hace acompañada de una amiga con quien desde la zona de aparcamientos viene hablando y riendo de manera desenfadada.

Violetta, nos saluda afable y responde afirmativamente y con una amplia sonrisa a cada solicitud que le hacemos mientras le explicamos cómo va a desarrollarse la tarde de trabajo. El tiempo amenaza lluvia por lo que también buscamos ubicaciones a cubierto en las que llevar a cabo la entrevista y tomar las fotos si se hace necesario. Tras el breve intercambio inicial nos preparamos y empezamos con las preguntas. Sus respuestas llaman mucho la atención, ya que, aunque tiene 19 años, habla con el aplomo y la madurez de quien ha vivido, al menos, un puñado más, y con esa cadencia particular de los que deben pensar antes las palabras que va a pronunciar en un idioma que, aunque no es el materno, domina con bastante soltura.

VIOLETTA, PRIMERA DAMA EN MISS RUSIA Y CANDIDATA A MISS UNIVERSO

Nacida en Belgorod, en Rusia, vive en Adeje desde hace ya cinco años junto a su madre y a sus hermanos, y sueña con el momento en que su padre pueda también mudarse de manera definitiva a Tenerife. El pasado 14 de abril resultó escogida como Primera Dama en el certamen de belleza de Miss Rusia 2018, celebrado en el Barvikha Luxury Village Concert Hall, competición en la que asegura que no esperaba quedar tan alto. Entrar en el top 10 ya la hizo sentir satisfecha, pero recuerda, casi sin palabras, como al oír su nombre durante la elección final no pudo contener más sus emociones y lloró de felicidad. Y es que Violetta daba por cumplido uno de sus sueños de infancia y, además, se hacía con una plaza para participar, representando a su país, en el próximo Miss Universo 2018.

VIOLETTA, DE CANDIDATA A REINA DEL CARNAVAL A MISS RUSIA

De Rusia echa de menos a sus amigos, a la parte de su familia que quedó allí y la comida -parece aficionada al buen comer ya que durante la sesión de trabajo habla de comida hasta el cuatro ocasiones-, pero está absolutamente enamorada de Tenerife, de la que destaca el clima, sus playas y sobre todo a la gente, ya que todas las personas con las que se ha ido topado han sido de gran corazón. Siente especial debilidad por el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife del que fue candidata a Reina el pasado año 2017 con la fantasía Bóveda Celeste del diseñador Daniel Pages, para quien solo tiene palabras de agradecimiento, y para todo su equipo que son quienes reconoce que siempre la están apoyando. Haber sido candidata a Reina fue otro de esos sueños hechos realidad. Explica que para alguien que vivió varias veces nuestra fiesta más emblemática como turista, a la que define como impresionante, es una sensación increíble. Ahora vive ‘el de la calle’, y con gran intensidad, como nos confirma la ruidosa y cómplice carcajada que nos regalan Violetta y su amiga tras responder a nuestra obligatoria pregunta de si ha salido en Carnavales. Divagamos un poco sobre nuestra popular fiesta y lo asombroso que resulta a los ojos de un turista. Habla de las reinas y las comparsas mientras se le ilumina la cara. Verla y oírla nos ayuda a entender cómo se puede pasar del frío ruso al calor del Carnaval chicharrero vestida de candidata a Reina.

Metiéndonos de nuevo en materia, confiesa que quiere dar otra vuelta de tuerca a su preparación de cara al Miss Universo porque, con gesto serio, afirma que se trata de un certamen de otro nivel, de una competición mundial. Clases intensivas de inglés para mejorar más aún su desempeño en este idioma mientras prosigue con su preparación física en el gimnasio y practicando en sus ratos libres sus deportes favoritos: el pádel, el patinaje y el surf. Hablando sobre sus factores diferenciales, de cara a hacerse con el cetro mundial, cree que son su dominio de los idiomas, su extroversión y su capacidad de conectar con la gente, de la que el equipo damos fe sobradamente.

Llevamos ya casi una hora de charla cuando decidimos hacer una pequeña pausa para descansar y pasar a hacerle algunas fotos, antes del arreón final. No ha llovido, por lo que, sin cambios en el plan inicial, también hacemos tomas en exteriores, y si bien no luce el sol, la temperatura es muy agradable. Posa ante la cámara de nuestro compañero Andrés Gutiérrez con la naturalidad y el desparpajo de quien está acostumbrada a hacerlo y sigue sus instrucciones al pie de la letra y con absoluta profesionalidad, como esa alumna aplicada.

< ► > Violetta Tyurkina tiene 19 años, es rusa, residente en Adeje y candidata a Miss Universo 2018 | Foto: Andrés Gutiérrez

UN POCO MÁS DE VIOLETTA TYURKINA

Tras la pausa, retomamos la entrevista y nos interesamos por sus inquietudes profesionales. Violetta estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universidad European School of Management (ESM), en La Laguna, y precisa que está siendo duro. Tuvo que cursar los dos primeros años de golpe, por lo que le tocó estudiar mañanas y tardes, todo el día a tope. Este tercer curso tampoco está siendo fácil. Su participación en el certamen de Miss Rusia no le ha permitido defender algunas de sus asignaturas, así que, de nuevo, tendrá que esmerarse para acabarlo todo en verano. Todavía no tiene claro si acabará emprendiendo un negocio propio, o si, por el contrario, trabajará para una empresa, que como base para coger experiencia es un buen principio.

Confiesa que le gustaría meterse de lleno en la moda, aunque esto le obligara a dejar atrás por un tiempo a su adorada Tenerife. Su referencia dentro de este mundo es Gabrielle Chanel, a la que define como una mujer luchadora que consiguió todo lo que se propuso en la vida y es una fuente de inspiración.

Si hay algo que no soporta Violetta son las actitudes machistas y si se moja por una causa es, precisamente, por defender los derechos y libertades de las mujeres.

Terminamos la entrevista, pero seguimos charlando un rato mientras recogemos el equipo, se queda, no tiene prisa. Nos cuenta más sobre sus preferencias deportivas y musicales, y matiza que aparte de la pasta también le encantan las arepas. Fuera de micro se muestra algo más cómoda y nos saca una carcajada con un “chos” de acento muy canario.

Estamos listos para irnos y Violetta nos agradece el trato mientras se despide con la misma sonrisa afable con la que nos saludó a su llegada. Le deseamos mucha suerte en su reto y nos retiramos comentando la buena energía que transmite y lo sencilla y risueña que es. El equipo coincide en que la joven adejera de adopción tiene algo especial, pero ninguno llegamos a acertar a decir qué es.