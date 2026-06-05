Alerta en Tenerife ante la posible llegada de la avispa asiática

El Cabildo de Tenerife ha convocado a la Mesa de la Apicultura para coordinar un plan preventivo ante el riesgo de que lleguen a la isla ejemplares de avispa asiática (Vespa velutina), tras haber sido detecta su presencia en Gran Canaria.
El consejero insular del Sector Primario, Valentín González, ha asegurado al respecto en un comunicado que se busca coordinar una respuesta preventiva desde el ámbito institucional y sectorial.
El encuentro de trabajo contó con técnicos de la Casa de la Miel de Tenerife y representantes de asociaciones de apicultores de la isla, como Apiten, Foapi y Apiteide, para exponer su visión sobre la situación y las medidas a adoptar ante un posible escenario de riesgo.
De esta forma, la Mesa de la Apicultura acordó impulsar un plan de acción de carácter informativo y preventivo y entre las medidas planteadas se encuentra la elaboración y difusión de una nota divulgativa, la organización de charlas informativas y el refuerzo de las acciones de sensibilización para mejorar el conocimiento ciudadano sobre esta especie, su identificación y los cauces adecuados de comunicación ante posibles avistamientos.
Asimismo, se acordó la constitución de un grupo multidisciplinar que pueda activarse en caso necesario ante el avistamiento de posibles ejemplares, integrado por representantes de distintas áreas del Cabildo, Comunidad Autónoma, Universidad de La Laguna y de otros ámbitos técnicos y especializados relacionados con la gestión de esta posible amenaza.
El objetivo de esta línea de trabajo es avanzar en la coordinación entre administraciones, personal técnico, comunidad científica y sector apícola, con el fin de contar con una estructura de respuesta ágil y eficaz en caso de detectarse la presencia de esta especie.