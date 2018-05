Preocupados por el bajo nivel de ejecución de partidas presupuestarias de índole social

El grupo de Gobierno en Santa Cruz de La Palma y su capacidad para la ejecución de determinada partidas económicas del Presupuesto especialmente sensibles por ser de índole social, ha sido un asunto recurrente en los plenos de la capital desde el pasado año 2017, una línea de controversia que sigue creciendo y que en los últimos días se ha visto acompañada por duras críticas desde las filas del PP, que aseguran que en los últimos tres años no se han ejecutado ni el 50% de las mociones aprobadas por el órgano colegiado fundamental para el gobierno municipal, el pleno de la corporación.

Si bien desde el grupo de Gobierno conformado por socialistas y nacionalistas se ha argumentado el incremento de gastos en áreas de servicios públicos y en actuaciones de protección y promoción social, desde las filas del grupo mixto y en boca de la concejal de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán, los 10.000 euros asignados en 2017 a la mejora de la accesibilidad, tarea pendiente para el cumplimiento de la Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas, no se ejecutaron. A tal circunstancia se suma el temor de que la misma cantidad presupuestada este año tampoco se lleve a efecto. En el listado criticado por la oposición se colocan la contemplada para el pago de alquileres a personas y familias en situación de riesgo social, una necesidad que se iba a atender con 30.000 euros en 2017 y de la que se ejecutaron 17.000 euros. Desde las filas del grupo Mixto no se explican “por qué ocurre esto en una ciudad donde conocemos serias emergencias sociales, donde hay una tasa de paro que roza el 25% y donde existen casos de riesgo de exclusión social”. Similar situación se dio en el ejercicio de 2017 con la partida económcia destinada a ayudas para necesidades básicas, que contó en el diseño del presupuesto municipal con 50.000 euros asignados y de lo que dejaron de invertirse unos 23.000 euros.La concejal de Asuntos Sociales, la socialista Gazmira Rodríguez, explicó que en materia de atención social primaria siempre se presupuesta de más para garantizar que se cubran todas las necesidades, incluyendo las ayudas no previstas. Según los datos facilitados por el área, “durante el ejercicio presupuestario en primer lugar se ejecutan los fondos de otras administraciones a través de transferencias corrientes, para poder justificar los gastos; y en segundo lugar se ejecutan los fondos propios del Ayuntamiento. De este modo, en el caso de que haya un remanente, ese crédito está disponible”.

El grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma asegura que en 2017 alcanzó, por tercer año consecutivo, un grado de ejecución presupuestaria superior al 90%, “un dato que certifica el grado de cumplimiento del grupo de gobierno con los compromisos plasmados en los presupuestos de cada ejercicio”, consideró el concejal de Economía y Cuentas de la capital palmera, Julio Felipe. El Ayuntamiento aseguró que el año pasado cumplió “con todos los parámetros que marca la legislación vigente a la hora de evaluar la salud financiera de una entidad local”, alcanzando los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tanto en lo referente a la capacidad de financiación como al nivel de endeudamiento, la regla de gasto y el período medio de pago.

La ejecución de los acuerdos plenarios podría facilitarse, dicen desde las filas de Nueva Canarias en el consistorio, “si se creara tal y como propusimos una mesa de trabajo en la que todos podríamos colaborar, porque hay cuestiones de calado presupuestario que dependen de capacidad de gasto, pero hay otras que solo requieren de voluntad y organización, y esas tampoco se cumplen”.