La Palma se rebela contra la Consejería de Educación y reclama una oferta de alemán presencial y completa

“Estamos hartos de oir a todos los partidos políticos y en todos los ámbitos, que el Turismo va ser el motor del desarrollo económico de La Palma y que la comunidad de habla germana en la Isla va en aumento, y también que en La Palma debemos formarnos en idiomas, especialmente en alemán, pero luego no hay una oferta estable, ni hay continuidad ni podemos terminar nuestros estudios de alemán”. Son solo algunos de los contundentes argumentos del grupo de alumnos que ha llevado a cabo una campaña de recogida de firmas para exigir a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que instaure el nivel avanzado de alemán en la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas en La Palma.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, bajo la responsabilidad de la nacionalista Soledad Monzón, no ha contestado tampoco a las dos solicitudes que en este sentido ha planteado el Cabildo palmero a través de su consejera, Susana Machín Rodríguez, quien reconoce que “podemos presionar, y de hecho ya hemos convocado una comisión para tomar un acuerdo de todos los partidos políticos en el Cabildo y darle de nuevo traslado a la Consejería pero -reconoce- no tenemos mucho más margen porque no tenemos competencias en la materia”. Tanto la institución insular como el Consejo Escolar de Los Llanos de Aridane se han puesto manos a la obra para conseguir que los alumnos de la Escuela de Idiomas puedan, tras cuatro años de estudios, poder completar el nivel avanzado que incluye los cursos académicos de 5º y 6º, para lograr una formación completa. La oferta educativa de la Escuela Oficial de Idiomas, con sedes en Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane ofrece primero y segundo ciclo en ambas localizaciones, mientras que alternan tercero y cuarto curso.

Una oferta en precario

La Consejería de Educación, a través de su Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, dirigida por Manuel Jorge Pérez, comunicó a las escuelas oficiales de idiomas en La Palma que acaban de implantar la educación a distancia semi presencial, que incorporaría una hora de tutorías a la semana, divididas en dos clases y desde el punto de vista de los afectados, claramente insuficiente. Los alumnos lo tienen claro. “Es inexplicable que en el último nivel de nuestra formación, precisamente en el nivel avanzado, no se nos garanticen las clases con profesor”. No lo entienden porque “la Escuela de Idiomas cuenta con unas buenas instalaciones, los profesores podrían dar más clases y hay una demanda de alumnos más que suficiente”.

Pese a todo, los palmeros que quieran terminar sus estudios de alemán con profesor solo tienen una posibilidad: desplazarse fuera de La Palma para acceder a la oferta que sí tienen las islas capitalinas. La consejera de Educación del Cabildo afirma que”esperamos que se pueda hacer algo y que esta situación se corrija, y sino es así tendremos que tomar otras medidas”, aunque no concretó cuáles serán.