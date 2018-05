Alejandro Marqués: “Es difícil no conocer al CD Tenerife cuando tengo unos abuelos canarios adictos al fútbol”

La perla de la Masía tiene orígenes canarios.Sus abuelos maternos son tinerfeños. Alejandro Marqués está derribando puertas en el FC Barcelona, ya que en cuestión de unos meses el delantero venezolano se ha hecho un hueco en el primer juvenil azulgrana; fue el jugador más destacado de la gran final de la Youth League, firmando un doblete contra el Chelsea, ha entrenado con la primera plantilla a las órdenes de Ernesto Valverde y es un habitual en las convocatorias del filial de Segunda División.

-Su progresión en los últimos meses ha sido meteórica. ¿Cómo valora todo esto que le está pasando?

“Considerando que el Barça me fichó a inicios de esta temporada para integrarme a la plantilla del Juvenil B, que tras verme en la pretemporada decidieron ascenderme al Juvenil A, que me hayan permitido debutar en la UEFA Youth League, marcando goles en octavos, semifinal y final, y que haya sido convocado para jugar con el Barça B, son indicadores que me permiten valorar positivamente la presente campaña. Sin embargo, soy consciente de que el recorrido en esta carrera es muy largo y que lo pasado ya pasó, por lo que día a día me exijo al máximo en cada entrenamiento y en cada nuevo partido”.

-¿El título ante el Chelsea en la Youth League es su mayor alegría desde que es futbolista?

“La UEFA Youth League es el torneo más prestigioso y competitivo de fútbol juvenil europeo. Para mí es motivo de mucho orgullo y alegría ganar esta competición en la que participan los mejores futbolistas juveniles de los clubes de Europa más punteros”.

-Aparte del Barça, ¿hubo más clubes interesados en sus servicios?

“Tras salir del RCD Espanyol y jugar tres temporadas en la UFB Jabac i Terrassa, al finalizar la temporada 2016-2017 diferentes clubes se interesaron por mis servicios. Quedé gratamente sorprendido, porque al final recibimos once ofertas, siendo seis de ellas de equipos de Primera División: Valencia, Villarreal, Alavés, Girona, Espanyol y FC Barcelona. Después de evaluar todas las propuestas, sopesar las ventajas y desventajas, y los riesgos de cada una, nos decidimos por la del Barça”.

–Cómo es un día cualquiera de Alejandro Marqués en Barcelona?

“Sobre las nueve de la mañana mis compañeros y yo vamos al vestuario a uniformarnos. Luego nos dirigimos al comedor de La Masía, donde desayunamos con el míster y el cuerpo técnico. A las 10.00 horas regresamos al vestuario para hacer ejercicios de activación. A las 11.00 horas comienza el entrenamiento en campo hasta las 12.30 horas. Al finalizar, vamos al gimnasio, y dependiendo del día, hacemos rutinas de recuperación o de resistencia para el fortalecimiento muscular. A las 13.30 horas es el almuerzo en el comedor de La Masía. Tras almorzar suelo reponer energías con una breve siesta. Desde las 15.00 horas hasta las 20.30 horas nos dirigimos al aula que corresponde dentro de las instalaciones de La Masía, para recibir clases en las asignaturas académicas que por tu edad y formación tocan cursar. Sobre las 17.00 horas hay un intervalo para merendar, y cerca de las 21.00 horas nos reunimos en el comedor para cenar. A las 23.00 horas toca irse a la cama a dormir, para comenzar el siguiente día con el ánimo de hacerlo aún mejor que el anterior”.

-Sus abuelos maternos son canarios, ¿ya ha tenido oportunidad de venir a Tenerife?

“Desde los cuatro años suelo ir casi siempre a compartir con ellos el verano o la Navidad. A parte de lo agradable que resulta reunirse con toda la familia, disfruto mucho el buen clima, la tranquilidad y de las playas de Tenerife”.

-¿Cómo se definiría como futbolista? ¿Cuáles son sus principales cualidades?

“Los que me conocen me definen como un 9 con mucha técnica y buen dominio del balón, con fortaleza física y buena estatura, que me aportan mayor eficiencia a la hora de disputar balones aéreos y rematar de cabeza. Soy rápido, presiono mucho al contrario y tengo olfato de gol”.

-Imagino que su sueño es jugar algún día en el primer equipo del FC Barcelona

“Jugar en el primer equipo es un sueño muy ambicioso y difícil de lograr, porque año tras año el club se mantiene en una constante depuración de sus plantillas, manteniendo a los mejores deportistas e incorporando a los más destacados, provenientes de todo el mundo. Pese a ello, más que un sueño, esa es la meta que yo me he propuesto. Por ello cada día, con mucha disciplina y constancia, me tomo muy en serio mi entrenamiento técnico y físico, mi alimentación y mi descanso, para superar los niveles crecientes de exigencia y las grandes expectativas que el club tiene sobre cada uno de los que estamos en La Masía”.

-¿Qué tal es el trato con las estrellas del primer equipo? ¿Que le dicen cuándo coincide con ellos?

“Entrenar a diario en La Masía te brinda la oportunidad, en continuas ocasiones, de subir a entrenar con destacados talentos que se han ganado un puesto en una categoría superior como lo es el Barça B, e incluso he tenido la oportunidad de subir a entrenar con la primera plantilla del Barça. Ver tan de cerca a quienes son mis mayores referentes futbolísticos entrenando con la misma camiseta me da mucha motivación y empuje para continuar trabajando duro a fin de ganarme algún día un lugar entre ellos”.

–¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el entrenador del primer equipo, Ernesto Valverde?

En marzo pude entrenar toda una semana con el Barça B. Debido a que esa semana fue fecha FIFA y muchos jugadores del primer equipo atendieron compromisos con las selecciones de sus países, se produjo la gran oportunidad de entrenar conjuntamente el Barça B con el primer equipo, bajo la dirección de Ernesto Valverde. Sin lugar a dudas, fue una experiencia extraordinaria entrenar con talentosos jugadores como Paco Alcácer, Semedo, Aleix Vidal, Denis Suárez y Vermaelen, y nutrirme en un entrenamiento donde hay tanta calidad técnica”.

-¿Qué sabe del CD Tenerife? ¿Hubo alguna posibilidad en el pasado de haber militado en el club isleño?

“Es difícil no conocer al CD Tenerife cuando tienes abuelos canarios que son adictos al fútbol. En algún momento, cuando mis padres estaban investigando opciones para mudar nuestra residencia de Venezuela a España, se evaluó la posibilidad de residir en Tenerife (ya que allí tenemos la mayor cantidad de familiares y amigos), y se tocó a las puertas del CD Tenerife a través de allegados al club, pero las cosas no se dieron y al final en familia decidimos ir a Barcelona”.

-España o Venezuela, ¿por quién se decanta para ser seleccionable?

“Nací en Venezuela, descubrí a los cinco años mi gusto por este deporte e inicié mi formación futbolística en ese hermoso país. Sin embargo, por razones familiares, nos vimos obligados a buscar mejores oportunidades en España, lo cual agradezco a mis padres y a esta tierra que nos ha acogido y nos ha brindado mayores horizontes. Pero mi corazón sigue con la Tricolor y me encantaría algún día no lejano vestir la Vinotinto y contribuir a que el nombre de Venezuela tenga mayor resonancia en el mundo del fútbol”.

-En su país natal se montó un revuelo mediático con su persona por no ir a una citación con Venezuela sub-20. Aclare lo que realmente ocurrió.

“La verdad es que fue una decisión muy difícil, de la cual mi padre se vio obligado a informar al seleccionador y al FC Barcelona. Si bien el seleccionador de Venezuela solicitó en forma oportuna la autorización al FC Barcelona para que yo pudiera asistir a un cuadrangular amistoso de Paraguay, ninguno de nosotros hubiera podido prever que las circunstancias cambiaran a última hora, cuando, debido a las lesiones de dos delanteros en el Barça B, al míster se le presentó la necesidad de reestructurar la ofensiva del equipo para el partido contra el Osasuna, dándome la oportunidad así de debutar en en LaLiga1/2/3. Desafortunadamente, esto coincidió con la posibilidad de participar en un cuadrangular de partidos amistosos en Paraguay, programado como parte de la formación de la selección venezolana sub-20. En su condición de mi representante legal, al ser menor de edad, mi padre tuvo que tomar la difícil decisión de pronunciarse por una de las dos posibilidades, que, desafortunadamente, eran excluyentes, y luego de analizar y ponderar todos los pros y los contras, decidió que yo me quedara en Barcelona para entrenar toda esa semana con el Barça B y poder así competir y foguearme en un importante partido de Segunda División. Mi padre me convenció de que la decisión era la correcta, por cuanto la misma era la más beneficiosa para mí como jugador, para el club y para la misma selección nacional, al contar con un jugador mejor entrenado y más fogueado en ligas superiores. Creo que la polémica causada en aquel momento por esta decisión ya quedó zanjada. Hace unas semanas, cuando ganamos la UEFA Youth League, la Federación Venezolana de fútbol hizo público en las redes sociales un mensaje de felicitación dirigido a mí por mi actuación”.